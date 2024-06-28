Два брата погибли ночью в Баянауле

Два мальчика утонули в озере Торайгыр в Баянаульском районе. Сообщение поступило сегодня ночью спасателям. До приезда одного из детей из воды вытащили очевидцы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации спасателей, 28 июня в 00.58 во время купания в запрещенном месте под воду ушли два брата 2011 и 2013 годов рождения. Сотрудники отправились к месту происшествия, до их приезда одного из мальчиков вытащили из воды.

"Тело ребенка 2013 года рождения извлекли из воды очевидцы. В 05.15 утра силами оперативно-спасательного отряда ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело ребенка 2011 года рождения", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Напомним, 15 июня в Павлодарской области официально начался купальный сезон. В этот же день спасатели нашли тело утонувшего местного жителя. Погибшему парню было 20 лет.

Также спасатели вытащили из воды тело капитана судна в Павлодарской области. Мужчина упал с палубы в реку. Поисками занимались 20 дней.

Еще один парень 1999 года рождения утонул в поселке Кенжеколь в реке Иртыш во время купания.