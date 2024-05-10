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Утонувшего капитана теплохода ищут в Павлодарской области

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Капитан
Капитан. Иллюстративное фото: Unsplash/garrett parker

В Павлодарской области водолазы продолжают поиски утонувшего капитана теплохода. Предполагается, что он упал с палубы и утонул, передает агентство Kazinform.

Как пишет агентство, ссылаясь на ДЧС региона, поиски продолжаются уже сутки, но из-за сильного ветра и высокого уровня воды в реке найти тело не удалось.

Отмечается, что в ночь на 9 мая мужчина упал в реку с палубы непрогулочного теплохода, принадлежащего РГКП "Казахстан Су-Жолдары".

"8 мая в 23:25 в УКС ДЧС Павлодарской области от "102" поступило сообщение о том, что в районе Аккулы возле села Шабар на реке Иртыш предположительно утонул капитан судна.

9 мая к месту происшествия были направлены 4 водолаза, плавсредство с эхолотом. За сутки работы не делали результата. Поиски осложняют высокий уровень воды, сильный ветер и течение", - сообщили в региональном департаменте по ЧС.

Других подробностей произошедшего не сообщается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2097974-utonuvshego-kapitana-teplohoda-ishchut-v-pavlodarskoy-oblasti/

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