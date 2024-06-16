Две девочки утонули в Костанайской области

Трагедия произошла в селе Кенерал Костанайской области. Там утонули две девочки, которые купались без присмотра взрослых, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ДЧС Костанайской области, двое подростков утонули в реке Уй. Трагедия произошла накануне в селе Кенерал Федоровского района.

"По предварительным данным, девочки 2014 и 2015 годов рождения купались в необорудованном месте без присмотра взрослых. Спасатели извлекли из водоема тело одной девочки без признаков жизни. Поиски второго подростка продолжаются",- сообщили в департаменте.

В ДЧС в очередной раз призвали соблюдать правила безопасности на водоемах, следить за детьми и не купаться в необорудованных местах.

Ранее тело 25-летнего павлодарца, который утонул в Иртыше 10 июня, нашли родственники. Его обнаружили в 12 километрах от места трагедии 13 июня. Также мы писали, что 4 июня в Актобе несовершеннолетний Карим Жетру вышел из дома и пропал без вести. Спустя несколько дней, тело пропавшего нашли в реке Илек.

5 июня в Каспийском море утонул ребенок 2022 года рождения. Еще один ребенок, оставшись без присмотра родителей, утонул в Восточно-Казахстанской области на реке Уланка. В первый же день лета стало известно, что на реке Сырдарья в Кызылординской области в утонули два ребенка.