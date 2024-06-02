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Был без присмотра родителей: ребенок утонул в ВКО

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Вода в реке
Река. Иллюстративное фото: simon clark/Getty Images

Ребенок утонул, оставшись без присмотра родителей, в Восточно-Казахстанской области. Подробности трагедии рассказали в МЧС, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел сегодня, 2 июня, в ВКО на реке Уланка.

По информации спасателей, ребенок 2021 года рождения, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул.

МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра. Не допускать игр детей у водоемов.

Отметим, что накануне похожая трагедия произошла в Кызылординской области - там на реке Сырдарья погибли два ребенка. Погибшие купались в необорудованном для этого месте.

Как сообщается в официальном Telegrgam-канале МЧС РК, на днях усилить меры безопасности на воде поручил министр по ЧС Чингис Аринов. В связи с завершением учебного года, особое внимание спасателей обращено безопасности детей в купальный период.

Министр подчеркнул, что в прошлый купальный период утонуло 177 человек, из них 53 ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2110956-byl-bez-prismotra-roditeley-rebenok-utonul-v-vko/

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