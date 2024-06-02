Был без присмотра родителей: ребенок утонул в ВКО

Ребенок утонул, оставшись без присмотра родителей, в Восточно-Казахстанской области. Подробности трагедии рассказали в МЧС, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел сегодня, 2 июня, в ВКО на реке Уланка.

По информации спасателей, ребенок 2021 года рождения, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул.

МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра. Не допускать игр детей у водоемов.

Отметим, что накануне похожая трагедия произошла в Кызылординской области - там на реке Сырдарья погибли два ребенка. Погибшие купались в необорудованном для этого месте.

Как сообщается в официальном Telegrgam-канале МЧС РК, на днях усилить меры безопасности на воде поручил министр по ЧС Чингис Аринов. В связи с завершением учебного года, особое внимание спасателей обращено безопасности детей в купальный период.

Министр подчеркнул, что в прошлый купальный период утонуло 177 человек, из них 53 ребенка.