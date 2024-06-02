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Двое мужчин утонули в реке Сырдарья

Опубликовано:

Спасатели проводят поиски утонувших
Спасатели. Фото с места событий: МЧС РК

Трагедия произошла на реке Сырдарья в Кызылординской области в первый день лета - утонули два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Как заявили в ведомстве, погибшие купались в необорудованном для этого месте.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области ранее опубликовали правила поведения на воде:

  • Не купаться в запрещенных для купания местах;
  • Не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • Не заплывать за буйки и ограждения;
  • Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • Не оставлять детей без присмотра.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2110818-dvoe-muzhchin-utonuli-v-reke-syrdarya/

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