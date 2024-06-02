Двое мужчин утонули в реке Сырдарья

Трагедия произошла на реке Сырдарья в Кызылординской области в первый день лета - утонули два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Как заявили в ведомстве, погибшие купались в необорудованном для этого месте.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области ранее опубликовали правила поведения на воде:

Не купаться в запрещенных для купания местах;

Не нырять в воду с неизвестной глубиной;

Не заплывать за буйки и ограждения;

Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

Не оставлять детей без присмотра.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.