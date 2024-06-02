Двое мужчин утонули в реке Сырдарья
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Трагедия произошла на реке Сырдарья в Кызылординской области в первый день лета - утонули два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Как заявили в ведомстве, погибшие купались в необорудованном для этого месте.
Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.
Правила безопасного поведения на воде
Сотрудники ДЧС Акмолинской области ранее опубликовали правила поведения на воде:
- Не купаться в запрещенных для купания местах;
- Не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- Не заплывать за буйки и ограждения;
- Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- Не оставлять детей без присмотра.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2110818-dvoe-muzhchin-utonuli-v-reke-syrdarya/