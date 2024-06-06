Двухлетний малыш утонул в Каспийском море
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Несчастный случай произошел вчера, 5 июня, в Мангистауской области - в Каспийском море утонул ребенок 2022 года рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС РК, трагедия произошла в необорудованном для купания месте в 5 километрах от села Курык.
"Причина - нарушения требований и норм правил поведения на воде. Обстоятельства инцидента выясняются следственной оперативной группой", - рассказали в ведомстве.
Спасатели призвали казахстанцев соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2112954-trehletniy-malysh-utonul-v-kaspiyskom-more/