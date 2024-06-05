500 человек ищут пропавшего в Актобе 13-летнего мальчика (видео)

В Актобе ведутся поиски 13-летнего Карима Жетру, пропавшего накануне. В поисках участвуют 500 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, вчера, 4 июня, в 16.40 в поселке Заречный-1 в Актобе несовершеннолетний Карим Жетру вышел из дома, расположенного на улице Телефонной, и пропал без вести.

По факту исчезновения подростка начато досудебное расследование, в рамках которого проводится комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшего.

К поиску ребенка привлечены 500 человек, в том числе сотрудники полиции, УЧС, добровольцы, а также служебные собаки и 40 единиц техники, 3 квадроцикла, 2 лодки, 4 лошади, используются безпилотные летательные аппараты.

С момента обращения в полицию одновременно проверяются чердаки и дворы домов, канализационные люки, выгребные ямы, проводится проческа степи, в том числе лесных массивов.

"Наряду с этим отрабатываются места общественного питания, магазины и торговые центры с показом ориентировки", - сообщили в ДП Актюбинской области.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.