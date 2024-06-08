Пропавший 13-летний мальчик найден мертвым в Актюбинской области

В Актюбинской области в реке Илек найдено тело пропавшего несколько дней назад 13-летнего Карима Жетру. Полиция назначила экспертизы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"В результате непрерывных поисковых мероприятий в реке Илек в районе ресторана "Юрта" обнаружено тело пропавшего подростка Жетру Карима", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что стражи порядка, волонтеры и неравнодушные граждане четверо суток искали мальчика.

"В поисках ребенка участвовало порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, ДЧС и добровольцы. Также были привлечены служебные собаки, 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, четыре лошади и дроны. Были проверены чердаки и дворы домов, канализационные люки и выгребные ямы", – рассказали правоохранители.

Сейчас полиция проводит расследование, назначены необходимые экспертизы.

Департамент полиции региона выразил соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 июня в 16:40 в поселке Заречный-1 в Актобе несовершеннолетний Карим Жетру вышел из дома, расположенного на улице Телефонной, и пропал без вести.

При этом отмечалось, что у мальчика был диагностирован "аутизм". Бабушка ребенка рассказывала, что он не боялся чужих людей, хотя почти не разговаривал, но всегда откликался на собственное имя.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Стражи порядка обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений – ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.