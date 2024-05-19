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Эзотерика

Девочку, которую трое суток искали в Туркестанской области, нашли мертвой

Опубликовано:

Девочка завязывает шнурки
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сарыагашском районе Туркестанской области закончились поиски трехлетней девочки - ребенка нашли мертвым в туалете, передает телеканал Otyrar.kz.

По данным издания, тело девочки было обнаружено спустя трое суток в туалете.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Туркестанской области. Там пока не ответили.

Ранее сообщалось, что девочка пропала 16 мая в селе Сиргели Сарыагашского района Туркестанской области - утром, пока мама занималась хозяйством, девочка играла возле ворот, а потом бесследно пропала.

К поискам ребенка подключились все полицейские района, спасатели, волонтеры и водолазы - они осмотрели канал, септики и колодцы. Но девочку так и не нашли.

Напомним, ранее пропавшую 3-летнюю девочку искали в Алматинской области. Малышка ушла из дома днем 17 марта. По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока.

Широкомасштабные поисковые мероприятия проводились с использованием специально обученных собак. К поискам пропавшего ребенка присоединились и местные жители. В общем количестве задействованы около 300 человек. Также привлекли вертолет и водолазов.

Даже спустя месяц ребенка так и не нашли. В конце апреля в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Но в правоохранительных органах не стали расскрывать, кто именно оказался под подозрением.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Родителям следует придерживаться ряда правил, касающихся детей:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с малышом беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2103113-devochku-kotoruyu-troe-sutok-iskali-v-turkestanskoy-oblasti-nashli-mertvoy/

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