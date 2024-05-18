"Играла у ворот и бесследно пропала": в Туркестанской области ищут трехлетнюю девочку

В Туркестанской области полицейские и волонтеры ведут поиски трехлетней девочки, которая пропала 16 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Информация о пропаже ребенка размещена в Instagram-аккаунте volontery_shymkent_lider.kz.

В департаменте полиции Туркестанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что девочка Асылым 2021 года пропала 16 мая в селе Сиргели Сарыагашского района.

"В 9 утра, пока мама занималась хозяйством, девочка играла возле ворот, а потом бесследно пропала.

На данный момент спасатели совместно с водолазами проверили канал. Сейчас поиски продолжаются, осматривают все дворовые септики и колодцы. На поиски девочки вышли все сотрудники полиции, сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители", — говорится в сообщении пресс-службы полиции региона.

Девочка была одета в желтое платье с рисунком Микки Мауса, на ногах — тряпочные шлепки красного цвета. Волос на голове нет.

Граждан, кто, возможно, владеет информацией о местонахождении девочки, полиция просит позвонить по телефонам 8 777 679 1824 или 102.

Напомним, ранее пропавшую 3-летнюю девочку искали в Алматинской области. Малышка ушла из дома днем 17 марта. По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока.

Широкомасштабные поисковые мероприятия проводились с использованием специально обученных собак. К поискам пропавшего ребенка присоединились и местные жители. В общем количестве задействованы около 300 человек. Также привлекли вертолет и водолазов.

Даже спустя месяц ребенка так и не нашли. В конце апреля в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Но не раскрывают, кто именно оказался под подозрением.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Родителям следует придерживаться ряда правил, касающихся детей: