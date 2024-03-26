Пропавшую 10 дней назад 3-летнюю девочку до сих пор не нашли в Алматинской области

Пропавшую 17 марта в селе Куш Алматинской области 3-летнюю девочку до сих пор не нашли. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"Пропавшую девочку еще не нашли", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области.

Напомним, 17 марта в 21.30 в полицию Енбекшиказахского района обратилась 40-летняя жительница села Куш. Женщина рассказала, что около 16 часов того же дня ушла из дома и не вернулась ее трехлетняя дочь. Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции.

По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока. Широкомасштабные поисковые мероприятия проводятся с использованием специально обученных собак.

К поискам пропавшего ребенка присоединились и местные жители. В общем количестве задействованы около 300 человек. Также привлекли вертолет и водолазов.