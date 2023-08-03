Редкий случай: 51-летняя женщина родила двойню в Алматы

Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы 51-летняя женщина родила двойню. Счастливое событие произошло в городском перинатальном центре №2. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья.

Как рассказала заместитель директора Центра Кымбат Абдраимова, осуществить позднюю и очень желанную беременность женщине помогло искусственное оплодотворение - ЭКО.

Женщина поступила в городской перинатальный центр №2 в плановом порядке. Там ей провели кесарево сечение после всех необходимых подготовительных мероприятий.

"Операция прошла успешно, без осложнений. Родилась девочка - 2589 г - и мальчик весом 2345 г. Счастливая мама чувствует себя хорошо, а двойня - мальчик и девочка - родились абсолютно здоровыми", - сообщила специалист.

После операции мама и малыши находились под неусыпным контролем врачей-акушеров послеродового отделения и врачей-неонатологов отделения новорожденных детей.

На четвертый день после операции, учитывая стабильное состояние пациентки, отсутствие жалоб, нормальные показатели клинико-лабораторных данных, счастливая семья выписана домой.

По словам женщины, долгожданная беременность наступила только после третьей попытки ЭКО.

"Не могу выразить свои эмоции словами. Мои 50 лет безуспешных попыток забеременеть наконец закончились. Во время беременности в моем возрасте очень часто возникают проблемы с вынашиванием и обострением хронических заболеваний, а также присоединяются осложнения, связанные с беременностью двойней - это вдвойне тяжело. Но я мечтала о детях", - сообщила новоиспеченная мама.

Она благодарна врачам за их вклад в столь счастливое событие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2031128-redkiy-sluchay-51-letnyaya-zhenschina-rodila-dvoynyu-v-almaty/