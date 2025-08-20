Восемь человек, в том числе двое детей, отравились суши в Актобе

В Актобе восемь человек, в том числе и двое детей, с отравлением поступили в инфекционную больницу. Все они ели суши из одного заведения, передает "Диапозон".

По информации издания, все пострадавшие обратились за помощью за одну ночь. У них наблюдались высокая температура, рвота и диарея. Вскоре выяснилось, что все они употребляли суши из одного заведения.

"В ночь с воскресенья на понедельник в приемный покой Областной клинической инфекционной больницы обратилось восемь человек. Было госпитализировано шесть пациентов, двое из которых дети. Еще два человека отказались от стационарного лечения", - рассказали изданию в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Отмечается, что специалистами больницы оказывается весь объем медицинской помощи. На сегодня состояние пациентов оценивается как стабильное.

Отметим, что по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы пищевых отравлений бывают следующими:

высокая температура от 37 до 40 градусов;

потеря аппетита и слабость;

диарея и тяжесть в животе;

тошнота и рвота.

В тяжелых случаях или при воздействии нейротоксических ядов возникают нарушения зрения, двоение в глазах, нарушения мышечного тонуса, потери сознания, обильное слюноотделение, нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома) или периферической нервной системы (парезы и параличи) и так далее.

Первые симптомы отравления могут возникать в сроки от 1 до 8 часов. Постепенно в следующие 1-2 дня симптомы прогрессируют, и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью.

Напомним, в конце июля массовое заболевание острой кишечной инфекцией зафиксировано в Восточно-Казахстанской области после проведения торжественного мероприятия в одном из ресторанов.

А начале июня в Павлодаре произошло массовое отравление после мероприятия в одном из ресторанов города. Позже стало известно, что гости еще одного банкета обратились за медицинской помощью в Павлодаре - мероприятие прошло в том же заведении, деятельность которого приостановили после массового отравления.

Затем сообщалось, что всего в инфекционную больницу Павлодара привезли 42 человека, большую часть из которых госпитализировали. После лабораторных исследований у всех был подтвержден диагноз "сальмонеллез".

Кроме того, недавно в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения рассказали, на что нужно обратить внимание при заказе еды через интернет.

