6 млн тенге потребовали после отравления посетители от ресторана в Экибастузе

В Экибастузе 94 человека отравились после праздника в ресторане. Пострадавшие подали иск на 6 млн тенге. Заведение временно приостановило работу, но потом вновь открылось, передает Pavlodarnews.kz.

По информации заместителя руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнары Акылбековой, праздник был в двух банкетных залах одного из ресторанов Экибастуза весной.

"Пострадали 94 человека, части из них поставлен диагноз сальмонеллез", - уточнила Гульнара Акылбекова.

В ресторане санитарные врачи выявили нарушения, в том числе отсутствие санэпидзаключения объекта и медкнижек у персонала. Среди сотрудников заведения оказались носители сальмонеллеза.

Работу ресторана приостановили. По словам заместителя руководителя ведомства, заведение вновь открылось в июне после устранения всех замечаний и получения заключения СЭС.

Отравившиеся в ресторане посетители обратились к его руководству с претензией. Люди требовали возмещения материального ущерба и морального вреда. Не дождавшись ответа, они подали гражданский иск в суд.

"Люди потеряли заработок, находясь на больничном, лечились в стационаре, затем амбулаторно, приобретали лекарства. К нам обратились 16 потребителей, чтобы мы представляли их интересы в суде", - пояснила заместитель руководителя областного департамента торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Нурсулу Аубакирова.

Пострадавшие подали коллективный иск по двум пунктам на 6 млн тенге.

Напомним, 13 апреля в одном из ресторанов города провели кыз узату. На мероприятие были приглашены около 200 гостей, многие из них после праздника почувствовали себя плохо.

По факту массового отравления управление полиции Экибастуза начало досудебное расследование по ч.1 ст.304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Тогда персонал ресторана отстранили от работы.