Гости тоя массово отравились в Экибастузе: около 30 человек попали в больницу

В Экибастузе больше 30 человек обратились за медпомощью после тоя в ресторане. У них диагностировали отравление. В облздраве и управлении СЭК прокомментировали ситуацию.

Изначально информация о массовом отравлении в одном из заведений Экибастуза появилась в соцсетях - пост от имени хозяев торжества опубликовала Instagram-страница ekibas_v_teme.

По словам автора поста, 13 апреля они провели в одном из городских ресторанов кыз узату. На мероприятие были приглашены около 200 гостей, и практически все почувствовали признаки отравления после свадьбы - температура, озноб, судороги, рвота и диарея.

"Больше 25 человек лежат в инфекционной больнице в городе Экибастуз, многие приехали из городов Караганда, Астана, Павлодар и Аксу, и многих госпитализировали. Просим принять меры", - говорится в посте.

Под постом появился комментарий управления санитарно-эпидемиологического контроля Экибастуза.

"По случаю пищевого отравления управлением проводится внеплановая проверка в соответствии с предпринимательским Кодексом Республики Казахстан в отношении ресторана", - заверили в ведомстве.

Помимо этого ситуацию прокомментировали изданию Pavlodarnews.kz в Управлении здравоохранения Павлодарской области.

"С 14 апреля в инфекционное отделение Экибастузской городской больницы массово обращаются пациенты с признаками пищевого отравления и бактериально-кишечной инфекции: многократная рвота, выраженная слабость, боли в животе, повышение температуры.

При сборе эпидемиологического анамнеза выяснилось, что все они были гостями мероприятия, проходившего 13 апреля в одном из кафе города.

Пациенты после осмотра в приемном отделении и оказании экстренной медицинской помощи госпитализированы в инфекционное отделение", – сообщили в ведомстве.

По данным облздрава, что с 14 апреля в больницу обратились 32 человека, лишь четверо из них отказались от госпитализации, остальные на данный момент получают лечение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы пищевых отравлений бывают следующими:

высокая температура от 37 до 40 градусов;

потеря аппетита и слабость;

диарея и тяжесть в животе;

тошнота и рвота.

В тяжелых случаях или при воздействии нейротоксических ядов возникают нарушения зрения, двоение в глазах, нарушения мышечного тонуса, потери сознания, обильное слюноотделение, нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома) или периферической нервной системы (парезы и параличи) и так далее.

Первые симптомы отравления могут возникать в сроки от 1 до 8 часов, постепенно в следующие 1-2 дня они прогрессируют и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью.