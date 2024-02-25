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Более 20 человек госпитализировали с отравлением в Мангистауской области

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Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Мангистауской области в пятницу более 20 человек были госпитализированы в центральную районную больницу после посещения кафе, передает Lada.kz.

Издание сообщает, что 23 февраля в селе Бейнеу после посещения одного из кафе в центральную районную больницу были госпитализированы 23 человека.

В инфекционное отделение были направлены 15 человек, в их числе как дети, так и взрослые, и беременная на 19-й неделе женщина.

Также восемь человек получают лечение на дому.

Отмечается, что по данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка.

Напомним, в ноябре прошлого года после обеда в школьной столовой в селе Байзакского района Жамбылской области 48 человек обратились в Центральную районную больницу с признаками отравления. В основном пострадали дети в возрасте от 7 до 10 лет.

Позже в областной прокуратуре сообщили, что после инцидента санитарно-эпидемиологическая служба назначила проверку. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 304 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2062866-bolee-20-chelovek-gospitalizirovali-s-otravleniem-v-mangistauskoy-oblasti/

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