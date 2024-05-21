Бактерии нашли в саркыте: появились подробности о массовом отравлении после тоя в Экибастузе

Стали известны новые подробности о массовом отравлении на торжественном мероприятии в ресторане Экибастуза. Число пострадавших достигло 94 человек, передает Pavlodarnews.kz.

Сперва за медицинской помощью обратились 32 человека. Затем число пострадавших выросло до 94, среди них оказались девять детей до 14 лет. У 59 пациентов диагностировали сальмонеллез, у остальных - острую кишечную инфекции и функциональное нарушение пищеварения.

"Все гости употребляли продукты в ресторане, а также угощения со стола - саркыт. Из продуктов (остатки блюд из ресторана), отобранных из домашнего очага, обнаружены бактерии сальмонеллы и патогенного стафилококка", - сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По факту массового отравления ведомство провело внеплановую проверку и обнаружило множество нарушений, в том числе отсутствие медкнижек у персонала с допуском к работе и отметками о гигиеническом обучении, использование продукции непромышленного изготовления во вторичной таре.

Кроме того, в кафе не соблюдался дезинфекционный режим, не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

"По результатам лабораторных исследований в отобранной продукции выявлено несоответствие документам нормирования. Девять работников оказались носителями патогенного стафилококка, еще четверо - сальмонеллеза", - отметили в СЭК.

Персонал ресторана отстранили от работы.

По факту массового отравления управление полиции Экибастуза ведет досудебное расследование по ч.1 ст.304 Уголовного кодекса РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).

Напомним, 13 апреля в одном из ресторанов города провели кыз узату. На мероприятие были приглашены около 200 гостей, многие из них почувствовали себя плохо. В больницы стали массово обращаются пациенты с признаками пищевого отравления и бактериально-кишечной инфекции.

Отметим, что по ч.1 ст.304 УК РК нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.