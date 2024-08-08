Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 8 августа

В 12-й день летней Олимпиады-2024 в Париже примут участие 7 атлетов из Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов наших спортсменов по времени Астаны.

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13:00. Художественная гимнастика. Личное многоборье, квалификация, часть 1 из 2 (ж)

Эльжана Таниева.

13:30. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 200м, квалификация (ж)

Мария Бровкова.

14:00. Современное пятиборье. Личный зачет, фехтование, квалификация (м)

Георгий Борода-Дудочкин.

14:00. Вольная борьба. 1/8 финала (м)

Азамат Даулетбеков — Аарон Брукс (США). До 86 кг.

14:00. Вольная борьба. 1/8 финала (м)

Мейрамбек Картбай — Бекзат Алмаз Уулу (Кыргызстан). До 57 кг.

15:35. Спортивное скалолазание. Скорость, четвертьфиналы (м)

Амир Маймуратов — Реза Алипур (Иран).

17:30. Современное пятиборье. Личный зачет, фехтование, квалификация (ж)

Елена Потапенко.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

10:30. Марафонское плавание. 10км (ж)

14:43. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (микст)

15:18. Парусный спорт. Многокорпусник, медальная гонка (микст)

15:54. Спортивное скалолазание. Скорость, финал (м)

16:20. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500м, финалы (м)

16:40. Гребной спринт. Байдарки-четверки 500м, финал А (ж)

16:50. Гребной спринт. Байдарки-четверки 500м, финал А (м)

17:00. Хоккей на траве. Матч за бронзу (м)

18:00. Прыжки в воду. Трамплин 3м, финал (м)

18:00. Тяжелая атлетика. 59кг (ж)

20:00. Футбол. Матч за бронзу (м)

21:15. Вольная/греко-римская борьба. Полуфиналы (м/ж)

22:00. Хоккей на траве. Финал (м)

22:01. Трековые велогонки. Кейрин, финалы (ж)

22:27. Трековые велогонки. Омниум, по очкам (4 из 4) (м)

22:30. Тяжелая атлетика. 73кг (м)

23:00. Легкая атлетика. Прыжки в длину, финал (ж)

23:19. Тхэквондо. Поединки за бронзу, до 68кг (м)

23:25. Легкая атлетика. Метание копья, финал (м)

23:30. Легкая атлетика. 200м, финал (м)

23:34. Тхэквондо. Поединки за бронзу, до 57кг (ж)

00:19. Тхэквондо. Финал, до 68кг (м)

00:25. Легкая атлетика. 400м с/б, финал (ж)

00:30. Бокс. Полуфиналы, до 57кг (м)

00:37. Тхэквондо. Финал, до 57кг (ж)

00:45. Легкая атлетика. 110м с/б, финал (м)

01:02. Бокс. Полуфиналы, до 75кг (ж)

01:34. Бокс. Финал (м)

01:51. Бокс. Финал (ж).

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