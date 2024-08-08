Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 8 августа

В 12-й день летней Олимпиады-2024 в Париже примут участие 7 атлетов из Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов наших спортсменов по времени Астаны.
13:00. Художественная гимнастика. Личное многоборье, квалификация, часть 1 из 2 (ж)
Эльжана Таниева.
13:30. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 200м, квалификация (ж)
Мария Бровкова.
14:00. Современное пятиборье. Личный зачет, фехтование, квалификация (м)
Георгий Борода-Дудочкин.
14:00. Вольная борьба. 1/8 финала (м)
Азамат Даулетбеков — Аарон Брукс (США). До 86 кг.
14:00. Вольная борьба. 1/8 финала (м)
Мейрамбек Картбай — Бекзат Алмаз Уулу (Кыргызстан). До 57 кг.
15:35. Спортивное скалолазание. Скорость, четвертьфиналы (м)
Амир Маймуратов — Реза Алипур (Иран).
17:30. Современное пятиборье. Личный зачет, фехтование, квалификация (ж)
Елена Потапенко.
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
10:30. Марафонское плавание. 10км (ж)
14:43. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (микст)
15:18. Парусный спорт. Многокорпусник, медальная гонка (микст)
15:54. Спортивное скалолазание. Скорость, финал (м)
16:20. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500м, финалы (м)
16:40. Гребной спринт. Байдарки-четверки 500м, финал А (ж)
16:50. Гребной спринт. Байдарки-четверки 500м, финал А (м)
17:00. Хоккей на траве. Матч за бронзу (м)
18:00. Прыжки в воду. Трамплин 3м, финал (м)
18:00. Тяжелая атлетика. 59кг (ж)
20:00. Футбол. Матч за бронзу (м)
21:15. Вольная/греко-римская борьба. Полуфиналы (м/ж)
22:00. Хоккей на траве. Финал (м)
22:01. Трековые велогонки. Кейрин, финалы (ж)
22:27. Трековые велогонки. Омниум, по очкам (4 из 4) (м)
22:30. Тяжелая атлетика. 73кг (м)
23:00. Легкая атлетика. Прыжки в длину, финал (ж)
23:19. Тхэквондо. Поединки за бронзу, до 68кг (м)
23:25. Легкая атлетика. Метание копья, финал (м)
23:30. Легкая атлетика. 200м, финал (м)
23:34. Тхэквондо. Поединки за бронзу, до 57кг (ж)
00:19. Тхэквондо. Финал, до 68кг (м)
00:25. Легкая атлетика. 400м с/б, финал (ж)
00:30. Бокс. Полуфиналы, до 57кг (м)
00:37. Тхэквондо. Финал, до 57кг (ж)
00:45. Легкая атлетика. 110м с/б, финал (м)
01:02. Бокс. Полуфиналы, до 75кг (ж)
01:34. Бокс. Финал (м)
01:51. Бокс. Финал (ж).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146060-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-8-avgusta/