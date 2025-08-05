Информацию, что пациентов с диабетом ограничат в медпомощи, прокомментировали в Минздраве

В Минздраве Казахстана опровергают слухи в Сети о том, что пациенты с сахарным диабетом якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам, передает NUR.KZ.

Как отмечается в Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, в социальных сетях распространяется информация о том, что пациенты с сахарным диабетом якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам. Это не соответствует действительности, заявляет ведомство.

"Сегодня в Казахстане на диспансерном учете с диагнозом "сахарный диабет" состоят более 535 тысяч человек, в том числе 5 625 детей. Все они получают необходимые лекарства бесплатно.

В год государство тратит на одного пациента с диабетом от 618 тенге до 6,5 млн тенге - в зависимости от тяжести состояния. Если посчитать расходы на всех больных, то выходит до 46 млрд в год", - сообщается в публикации.

Минздрав поясняет: чтобы обеспечить всех нуждающихся и покрыть растущие потребности, лекарственное обеспечение при сахарном диабете с января следующего года будет осуществляться через систему ОСМС. Это позволит обеспечить стабильное и своевременное финансирование.

На сегодня, сообщает ведомство, 96% пациентов с диабетом уже охвачены системой ОСМС; за детей, пенсионеров, беременных, лиц с инвалидностью и другие уязвимые группы страховку платит государство.

Также Министерством здравоохранения обновлен перечень лекарств для лечения сахарного диабета.

Оставлены только препараты с доказанной эффективностью. А также расширяется доступ к инсулину нового поколения - деглудек, который теперь будет доступен для всех категорий пациентов, включая беременных и детей

"Сахарный диабет всегда остается под особым контролем государства - как одно из заболеваний, затрагивающее жизни тысяч казахстанцев", - резюмируется в публикации.

Напомним, также ранее в Министерстве здравоохранения дали разъяснения по поводу информации о якобы предстоящем повышении стоимости лечения для казахстанцев.

Добавим, президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в котором идет речь о внесении изменений и дополнений в акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медицинских услуг.

Затем в министерстве здравоохранения рассказали, какие изменения ждут систему обязательного соцмедстрахования в следующем году.

Позже глава РЦПМСП МЗ РК Айгуль Касымова рассказала, почему иногда пациентам в поликлиниках говорят о временной недоступности тех или иных медуслуг.

Также глава Минздрава на брифинге в кабмине прокомментировала вопрос о возможности наследования взносов в системе соцмедстрахования.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.