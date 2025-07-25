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    Здоровье

      На информацию о повышении стоимости лечения для населения отреагировали в Минздраве

      Опубликовано:

      Врач заполняет бумаги
      Врач. Иллюстративное фото: kokouu / Getty Images

      В Министерстве здравоохранения дали разъяснения по поводу информации о якобы предстоящем повышении стоимости лечения для казахстанцев, передает NUR.KZ.

      В Telegram-канале Министерства здравоохранения пояснили, что повышение тарифов на медуслуги не означает рост стоимости лечения для населения.

      Сообщается, что тарифы на медицинские услуги - это утвержденные государством суммы, которые оплачиваются медицинским организациям (поликлиникам, больницам) за лечение пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС. Фонд социального медицинского страхования проводит расчеты с лечебными учреждениями за оказанные медицинские услуги.

      "К примеру, если человек получил лечение как застрахованный в системе ОСМС или за счет гарантированного государством перечня услуг или ГОБМП, он сам ничего не платит. Но Фонд медстрахования за это лечение заплатит медорганизации по установленному тарифу - например, 50 тыс. тенге за операцию или 5 тыс. тенге за консультацию специалиста", - объяснили в ведомстве.

      В ранее опубликованном пресс-релизе Министерства здравоохранения ("Общественный совет Минздрава обсудил основные изменения в системе медстрахования" от 22.07.2025) говорилось о том, что, с 2026 года планируется повышение тарифов по девяти ключевым направлениям. Эти тарифы не пересматривались с 2020 года и не покрывают реальную себестоимость лечения.

      В сообщении отмечалось, что актуализация тарифов проводится в целях компенсации реальной себестоимости медуслуг, устранения хронического недофинансирования стационарного сектора.

      "Для граждан все услуги, включенные в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в пакет ОСМС, по-прежнему остаются бесплатными", - заверили в Минздраве.

      Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в котором идет речь о внесении изменений и дополнений в акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медицинских услуг.

      Затем в министерстве здравоохранения рассказали, какие изменения ждут систему обязательного соцмедстрахования в следующем году.

      Позже глава РЦПМСП МЗ РК Айгуль Касымова рассказала, почему иногда пациентам в поликлиниках говорят о временной недоступности тех или иных медуслуг.

      Также глава Минздрава на брифинге в кабмине прокомментировала вопрос о возможности наследования взносов в системе соцмедстрахования.

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