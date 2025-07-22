Лечиться станет дороже в Казахстане с 2026 года

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Здоровье

      Лечиться станет дороже в Казахстане с 2026 года

      Опубликовано:

      Пациент в больнице
      Больница. Иллюстративное фото: Martin Barraud/Getty Images

      С 2026 года будут существенно повышены тарифы по 9 основным лечебным профилям, среди которых инфекция, кардиология, неврология, травматология и не только, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, состоялось очередное заседание Общественного совета с участием вице-министра Ардака Амангельдиева, председателя правления Фонда медицинского страхования Айдына Кульсеитова, руководителей структурных подразделений и членов совета.

      В ходе заседания были представлены основные положения нового закона, подписанного президентом 14 июля текущего года и предусматривающего комплексные меры по реформированию системы ОСМС.

      Одним из важных изменений стало повышение верхнего предела дохода, с которого исчисляются взносы на ОСМС - с 10 до 40 минимальных заработных плат.

      Особое внимание в законе уделено расширению охвата медицинским страхованием. За безработных и лиц, входящих в категорию кризисного, экстренного уровней благополучия, взносы будут оплачивать местные исполнительные органы.

      Также для привлекательности системы ОСМС введена норма о продлении с 3 до 6 месяцев статуса застрахованного даже при временном отсутствии платежей при условии уплаты без перерывов в течение пяти лет соответствующих взносов.

      "Кроме того, с 2026 года будут существенно повышены тарифы по 9 основным профилям (инфекция, кардиология, неврология, нефрология, гастроэнтерология, травматология, эндокринология, абдоминальная хирургия) на сумму свыше 90 млрд тенге. Это позволит впервые за шесть лет актуализировать убыточные тарифы в стационарном секторе", - говорится также в публикации.

      Напомним, мы писали о том, что в мажилисе парламента был одобрен во втором чтении проект закона, который содержит ряд ключевых нововведений по совершенствованию системы ОСМС.

      14 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в котором идет речь о внесении изменений и дополнений в акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медицинских услуг.

      Это внесет некоторые изменения, которые затронут доступность услуг и размеры взносов. Подробнее читайте в нашем материале.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.