Лечиться станет дороже в Казахстане с 2026 года

С 2026 года будут существенно повышены тарифы по 9 основным лечебным профилям, среди которых инфекция, кардиология, неврология, травматология и не только, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, состоялось очередное заседание Общественного совета с участием вице-министра Ардака Амангельдиева, председателя правления Фонда медицинского страхования Айдына Кульсеитова, руководителей структурных подразделений и членов совета.

В ходе заседания были представлены основные положения нового закона, подписанного президентом 14 июля текущего года и предусматривающего комплексные меры по реформированию системы ОСМС.

Одним из важных изменений стало повышение верхнего предела дохода, с которого исчисляются взносы на ОСМС - с 10 до 40 минимальных заработных плат.

Особое внимание в законе уделено расширению охвата медицинским страхованием. За безработных и лиц, входящих в категорию кризисного, экстренного уровней благополучия, взносы будут оплачивать местные исполнительные органы.

Также для привлекательности системы ОСМС введена норма о продлении с 3 до 6 месяцев статуса застрахованного даже при временном отсутствии платежей при условии уплаты без перерывов в течение пяти лет соответствующих взносов.

"Кроме того, с 2026 года будут существенно повышены тарифы по 9 основным профилям (инфекция, кардиология, неврология, нефрология, гастроэнтерология, травматология, эндокринология, абдоминальная хирургия) на сумму свыше 90 млрд тенге. Это позволит впервые за шесть лет актуализировать убыточные тарифы в стационарном секторе", - говорится также в публикации.

Напомним, мы писали о том, что в мажилисе парламента был одобрен во втором чтении проект закона, который содержит ряд ключевых нововведений по совершенствованию системы ОСМС.

14 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в котором идет речь о внесении изменений и дополнений в акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медицинских услуг.

Это внесет некоторые изменения, которые затронут доступность услуг и размеры взносов. Подробнее читайте в нашем материале.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.