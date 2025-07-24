"Ущерб бюджету 35,8 млрд тенге": начато расследование хищений в "СК-Фармация", заявил депутат

Депутат Бакытжан Базарбек написал в соцсети, что после совместного с Муратом Абеновым обращения в Генпрокуратуру начато расследование по хищениям в ТОО "СК-Фармация", передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Facebook-аккаунте депутата Бакытжана Базарбека.

"Хорошая новость! После нашего совместного обращения с Муратом Абеновым в Генеральную прокуратуру по фактам, выявленным Высшей аудиторской палатой (ВАП), прокуроры совместно с правоохранительными органами приступили к уголовному расследованию хищений в ТОО "СК-Фармация" и среди субъектов фармацевтической отрасли!", - написал депутат.

По его словам, речь идет о следующих фактах:

АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" (далее - Общество):

Проведение фиктивных клинических исследований лекарственных средств на сумму 166,4 млн тенге;

Необоснованное освоение 36,7 млн тенге за оборудование, которое фактически не было получено.

ТОО "СК-Фармация" (Единый дистрибьютор) при закупке лекарственных средств нанесло предполагаемый ущерб бюджету в размере 35,8 млрд тенге.

ТОО "КазМедПром" при поставке медицинских перчаток Единому дистрибьютору допустило неэффективное использование бюджетных средств на сумму 5,3 млрд тенге из-за завышенных цен.

"Факты нанесения ущерба в размере 35,8 млрд тенге при закупках лекарств, а также продажи медицинских перчаток по завышенным ценам со стороны ТОО "КазМедПром" зарегистрированы в книге учета информации (АЕК) Генеральной прокуратуры и переданы в Агентство финансового мониторинга для принятия процессуального решения.

Также, в связи с фиктивными клиническими исследованиями и необоснованным освоением средств на общую сумму более 200 млн тенге, в адрес прокуратуры города Алматы направлено поручение о проведении проверки деятельности Общества.

Кроме того, Генеральной прокуратурой инициировано проведение дополнительных проверок в отношении ТОО "СК-Фармация" и Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий", - пишет Базарбек, прикрепив к посту скрин письма из Генпрокуратуры.

Напомним, в начале июня депутат Базарбек потребовал наказать экс-руководство "СК-Фармация".

"Кто понес наказание за допущенные ошибки? (…) Речь не идет о миллионах, ущерб - десятки и сотни миллиардов тенге, это не просто какие-то деньги, это бюджетные народные деньги. Кто возместил? Кто понес ответственность? (…) Были освобождены руководители "СК-Фармации", а почему они не привлечены к уголовной ответственности? Тут минимум 10 уголовных дел", - заявил депутат Базарбек.

Вице-министр здравоохранения Ардак Амангельдиев ответил, что по итогам аудита проходит проверка. Бакытжан Базарбек удивился, почему проверку хотят назначить только теперь. Он добавил, что подготовит заявление по итогам заседания в Генпрокуратуру, Антикор и АФМ по возбуждению уголовных дел.

Также сообщалось, что в Высшей аудиторской палате рассказали о ряде других нарушений в системе лекарственного обеспечения. Так, были выявлены финансовые нарушения на 741 млн тенге и неэффективное использование средств на 32 млрд.

Кроме того, выяснилось, что лекарства с истекающим сроком годности выдавали казахстанцам.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация". По информации ведомства, более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом.

"Фармкомпании, используя эту лазейку в сговоре с другими поставщиками, выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок", - заявили в Антикоре.

Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Были выявлены 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки. Тогда Минздрав обещал снизить цены на лекарства за счет исключения посредников, так как теперь единый дистрибьютор будет заключать прямые договоры с производителями.

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