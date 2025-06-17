Петицию за ликвидацию ОСМС прокомментировали в Минздраве
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Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в СЦК прокомментировал появление петиции за ликвидацию ОСМС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты сообщили, что в Сети появилась петиция за ликвидацию ОСМС.
"Люди недовольны инфраструктурой и тем, как реализуется обязательное социальное медицинское страхование. Можете озвучить позицию Минздрава?" - попросили представители СМИ.
В ответ Тимур Муратов сообщил, что на данный момент прямой связи между взносами по ОСМС и состоянием инфраструктуры нет.
"Инфраструктура - это инвестиции, в том числе бюджетные, поэтому строительство медицинских объектов за счет средств ОСМС не предусмотрено. Министерство здравоохранения продолжает поддерживать политику развития обязательного социального медицинского страхования.
Мы все понимаем, что это - одно из достижений цивилизованного мира. ОСМС обеспечивает равные права и доступ к медицинской помощи", - сказал он.
Напомним, в январе этого года депутаты раскритиковали систему ОСМС, указав на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании.
А член высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов рассказал о грубых нарушениях в работе Фонда медицинского страхования. Так, были выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.
Также он заявил, что по результатам аудита ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.
А в марте депутат потребовал срочно рассекретить итоги аудита по ОСМС - напомним, еще в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.
А в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.
Добавим, согласно данным на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) действует с 1 января 2020 года.
Основные принципы системы ОСМС:
- социальная ориентированность – за 11 млн граждан из 15 льготных категорий взносы платит государство;
- солидарная ответственность – за здоровье населения несут ответственность государство, работодатели и граждане;
- равный доступ к медпомощи – каждый застрахованный имеет право на необходимый объем медицинской помощи независимо от размера оплачиваемых взносов;
- деньги идут за пациентом – пациент может выбрать по своему предпочтению медицинскую организацию для получения медицинской услуги, если она является поставщиком Фонда;
- защита прав пациента – Фонд производит оплату медорганизациям за медуслуги только после проведения мониторинга качества и объема оказанной медпомощи.
При этом гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) за счет бюджетных средств предоставляется:
- гражданам Республики Казахстан,
- кандасам,
- беженцам,
- иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство),
- лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).
Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.
ГОБМП оказывается гражданам независимо от статуса застрахованности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2256297-peticiyu-za-likvidaciyu-osms-prokommentirovali-v-minzdrave/
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