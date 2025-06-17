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    Здоровье

      Петицию за ликвидацию ОСМС прокомментировали в Минздраве

      Опубликовано:

      Приемный покой в больнице
      Больница. Иллюстративное фото: urfinguss / Getty Images

      Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в СЦК прокомментировал появление петиции за ликвидацию ОСМС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

      Журналисты сообщили, что в Сети появилась петиция за ликвидацию ОСМС.

      "Люди недовольны инфраструктурой и тем, как реализуется обязательное социальное медицинское страхование. Можете озвучить позицию Минздрава?" - попросили представители СМИ.

      В ответ Тимур Муратов сообщил, что на данный момент прямой связи между взносами по ОСМС и состоянием инфраструктуры нет.

      "Инфраструктура - это инвестиции, в том числе бюджетные, поэтому строительство медицинских объектов за счет средств ОСМС не предусмотрено. Министерство здравоохранения продолжает поддерживать политику развития обязательного социального медицинского страхования.

      Мы все понимаем, что это - одно из достижений цивилизованного мира. ОСМС обеспечивает равные права и доступ к медицинской помощи", - сказал он.

      Напомним, в январе этого года депутаты раскритиковали систему ОСМС, указав на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании.

      А член высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов рассказал о грубых нарушениях в работе Фонда медицинского страхования. Так, были выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

      Также он заявил, что по результатам аудита ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.

      А в марте депутат потребовал срочно рассекретить итоги аудита по ОСМС - напомним, еще в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

      А в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

      Добавим, согласно данным на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) действует с 1 января 2020 года.

      Основные принципы системы ОСМС:

      • социальная ориентированность – за 11 млн граждан из 15 льготных категорий взносы платит государство;
      • солидарная ответственность – за здоровье населения несут ответственность государство, работодатели и граждане;
      • равный доступ к медпомощи – каждый застрахованный имеет право на необходимый объем медицинской помощи независимо от размера оплачиваемых взносов;
      • деньги идут за пациентом – пациент может выбрать по своему предпочтению медицинскую организацию для получения медицинской услуги, если она является поставщиком Фонда;
      • защита прав пациента – Фонд производит оплату медорганизациям за медуслуги только после проведения мониторинга качества и объема оказанной медпомощи.

      При этом гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) за счет бюджетных средств предоставляется:

      • гражданам Республики Казахстан,
      • кандасам,
      • беженцам,
      • иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство),
      • лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).

      Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

      ГОБМП оказывается гражданам независимо от статуса застрахованности.

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