Петицию за ликвидацию ОСМС прокомментировали в Минздраве

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в СЦК прокомментировал появление петиции за ликвидацию ОСМС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили, что в Сети появилась петиция за ликвидацию ОСМС.

"Люди недовольны инфраструктурой и тем, как реализуется обязательное социальное медицинское страхование. Можете озвучить позицию Минздрава?" - попросили представители СМИ.

В ответ Тимур Муратов сообщил, что на данный момент прямой связи между взносами по ОСМС и состоянием инфраструктуры нет.

"Инфраструктура - это инвестиции, в том числе бюджетные, поэтому строительство медицинских объектов за счет средств ОСМС не предусмотрено. Министерство здравоохранения продолжает поддерживать политику развития обязательного социального медицинского страхования.

Мы все понимаем, что это - одно из достижений цивилизованного мира. ОСМС обеспечивает равные права и доступ к медицинской помощи", - сказал он.

Напомним, в январе этого года депутаты раскритиковали систему ОСМС, указав на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании.

А член высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов рассказал о грубых нарушениях в работе Фонда медицинского страхования. Так, были выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

Также он заявил, что по результатам аудита ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.

А в марте депутат потребовал срочно рассекретить итоги аудита по ОСМС - напомним, еще в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

А в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

Добавим, согласно данным на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) действует с 1 января 2020 года.

Основные принципы системы ОСМС:

социальная ориентированность – за 11 млн граждан из 15 льготных категорий взносы платит государство;

солидарная ответственность – за здоровье населения несут ответственность государство, работодатели и граждане;

равный доступ к медпомощи – каждый застрахованный имеет право на необходимый объем медицинской помощи независимо от размера оплачиваемых взносов;

деньги идут за пациентом – пациент может выбрать по своему предпочтению медицинскую организацию для получения медицинской услуги, если она является поставщиком Фонда;

защита прав пациента – Фонд производит оплату медорганизациям за медуслуги только после проведения мониторинга качества и объема оказанной медпомощи.

При этом гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) за счет бюджетных средств предоставляется:

гражданам Республики Казахстан,

кандасам,

беженцам,

иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство),

на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство), лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

ГОБМП оказывается гражданам независимо от статуса застрахованности.