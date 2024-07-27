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Глава Минздрава обратилась к казахстанским фармкопаниям

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Акмарал Альназарова
Акмарал Альназарова. Фото: официальный сайт Минздрава

Акмарал Альназарова попросила казахстанские фармкомпаний и дистрибьюторов снизить цены на лекарства, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Минздрава.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова провела совещание с представителями казахстанских фармкомпаний и основными дистрибьюторами по вопросам закупа медикаментов и медицинских изделий на 2025 год.

"Государство стремится обеспечить доступность медицинской помощи и лекарств для всех граждан. Перед началом закупочной кампании важно удостовериться, что цена на лекарства, установленная производителем, является приемлемой и доступной. При этом наценка локальных дистрибьюторов должна оставаться в пределах регрессивных наценок", - отметила Акмарал Альназарова.

По данным ТОО "СК-Фармация", единый дистрибьютор осуществляет закупки через долгосрочные договоры, прямые контракты, международные организации и тендеры. Доля закупок по тендеру и долгосрочным договорам с отечественными производителями составляет 88%.

По информации Минздрава, по итогам конкурсных процедур в прошлом году сэкономлено порядка 21,5 млрд тенге, в текущем году сумму экономии удалось увеличить до 50 млрд. Тем не менее, есть случаи, когда цены на генерические или биоаналогичные препараты превышают стоимость оригинальных лекарств.

"Для увеличения доли отечественной продукции в закупках предусмотрена мера поддержки по заключению долгосрочных договоров на срок до 10 лет. Однако не все производители и дистрибьюторы предоставляют скидки.

Министр здравоохранения призвала представителей фармкомпаний проявить социальную ответственность и пересмотреть цены в сторону снижения", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация". Сообщалось, что более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1 241 лот в период 2020-2023 годы).

Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава.

Тогда аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Также сообщалось, что в фонде "Қазақстан халқына" заявили, что онкобольные казахстанцы столкнулись с опасностью прерывания терапии из-за нерешенного вопроса о закупщике лекарств.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки. Тогда Минздрав обещал снизить цены на лекарства за счет исключения посредников, так как теперь единый дистрибьютор будет заключать прямые договоры с производителями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2140479-glava-minzdrava-obratilas-k-kazahstanskim-farmkopaniyam/

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