Казахстанцы смогут жаловаться на дорогие лекарства через приложение

В Казахстане запустили мобильное приложение Dari.kz, с помощью которого граждане смогут отслеживать предельные цены на лекарства, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Минздрава.

По информации Министерства здравоохранения РК, использование приложения Dari.kz позволит обеспечить доступность и справедливость ценообразования на жизненно важные медикаменты.

Сообщается, что с помощью приложения Dari.kz пользователи могут легко и быстро сообщать о нарушениях ценовой политики. Для этого казахстанцам нужно:

загрузить фотографию товарного чека и упаковки лекарства. отправить заявление, которое будет автоматически направлено в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

"Приложение также позволяет сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств. Это способствует улучшению контроля за качеством медицинских препаратов", - рассказали в Минздаве.

В ведомстве напомнили что за превышение установленных предельных розничных цен предусмотрены штрафы. Согласно части 1 статьи 426 КоАП РК предусмотрены следующие штрафы:

физические лица - 70 МРП (258 440 тенге);

должностные лица - 100 МРП (369 200 тенге);

субъекты малого предпринимательства - 130 МРП (479 960 тенге);

субъекты среднего предпринимательства - 200 МРП (738 400 тенге);

субъекты крупного предпринимательства - 1000 МРП (3 692 000 тенге).

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Акмарал Альназарова попросила казахстанские фармкомпании и дистрибьюторов снизить цены на лекарства. До этого антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация". Сообщалось, что более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1 241 лот в период 2020-2023 годы).

Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава.

Тогда аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

Также сообщалось, что в фонде "Қазақстан халқына" заявили, что онкобольные казахстанцы столкнулись с опасностью прерывания терапии из-за нерешенного вопроса о закупщике лекарств.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки. Тогда Минздрав обещал снизить цены на лекарства за счет исключения посредников, так как теперь единый дистрибьютор будет заключать прямые договоры с производителями.