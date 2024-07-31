Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцы смогут жаловаться на дорогие лекарства через приложение

Опубликовано:

Девушка держит в руках стакан и таблетки
Лекарства. Иллюстративное фото: freepik.com

В Казахстане запустили мобильное приложение Dari.kz, с помощью которого граждане смогут отслеживать предельные цены на лекарства, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Минздрава.

По информации Министерства здравоохранения РК, использование приложения Dari.kz позволит обеспечить доступность и справедливость ценообразования на жизненно важные медикаменты.

Сообщается, что с помощью приложения Dari.kz пользователи могут легко и быстро сообщать о нарушениях ценовой политики. Для этого казахстанцам нужно:

  1. загрузить фотографию товарного чека и упаковки лекарства.
  2. отправить заявление, которое будет автоматически направлено в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

"Приложение также позволяет сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств. Это способствует улучшению контроля за качеством медицинских препаратов", - рассказали в Минздаве.

В ведомстве напомнили что за превышение установленных предельных розничных цен предусмотрены штрафы. Согласно части 1 статьи 426 КоАП РК предусмотрены следующие штрафы:

  • физические лица - 70 МРП (258 440 тенге);
  • должностные лица - 100 МРП (369 200 тенге);
  • субъекты малого предпринимательства - 130 МРП (479 960 тенге);
  • субъекты среднего предпринимательства - 200 МРП (738 400 тенге);
  • субъекты крупного предпринимательства - 1000 МРП (3 692 000 тенге).

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Акмарал Альназарова попросила казахстанские фармкомпании и дистрибьюторов снизить цены на лекарства. До этого антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация". Сообщалось, что более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1 241 лот в период 2020-2023 годы).

Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава.

Тогда аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

Также сообщалось, что в фонде "Қазақстан халқына" заявили, что онкобольные казахстанцы столкнулись с опасностью прерывания терапии из-за нерешенного вопроса о закупщике лекарств.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки. Тогда Минздрав обещал снизить цены на лекарства за счет исключения посредников, так как теперь единый дистрибьютор будет заключать прямые договоры с производителями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2142541-kazahstancy-smogut-zhalovatsya-na-dorogie-lekarstva-cherez-prilozhenie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie