"Мы даже не знали, что миллиарды разворовываются": депутат обратился к главе Минздрава

На заседании мажилиса депутат Мурат Абенов обратился к главе Минздрава с вопросом о том, почему ведомство не пытается привлечь бывшего главу ФСМС за пропавшие средства, передает корреспондент NUR.KZ.

"На самом деле, давно нужно было навести порядок в работе ФСМС. Но возникает вопрос, насколько это будет эффективно - можно хороший закон принять, но, если он исполняться не будет на уровне министерства или фонда, смысла нет.

Я хочу привести пример непрозрачности ФСМС: сам проверяет, сам выделяет средства, сам заключает договоры и сам принимает в конце решение, что делать с нарушителями. И если бы не ВАП (Высшая аудиторская палата - прим. ред.), мы бы даже не знали о том, что миллиарды разворовываются", - заявил депутат Мурат Абенов.

Он напомнил недавнее выступление депутата Бакытжана Базарбека, где он рассказал о получении одной поликлиникой в Астане лишних 199 млн тенге, и другой 218 млн тенге из бюджета.

"Деньги у них до сих пор. Кто-то возвращает, кто-то - нет. В другой сфере это считается воровством, это уголовное преступление. Почему счета не арестованы, почему эти поликлиники продолжают оказывать услуги? Получается, наоборот, на нашего коллегу публичное давление оказывают.

Вот вы вчера ответили, что министерство здесь в стороне. Почему в стороне? Почему вы до сих пор не передали это дело в правоохранительные органы?

Бывший руководитель ФСМС, который подписал акты и ничего не сделал, чтобы вернуть, просто ушел с должности. Почему не привлекаете их к ответственности? Я посмотрел, 12 дисциплинарных проступков. Но это же неправильно! Что вы собираетесь делать?" - возмутился депутат.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова ответила, что нормы, предложенные депутатами для контроля за подобными случаями, уже в мажилисе.

"Что касается справки ВАП - по рекомендациям ВАП сегодня поставлен график погашения, частично средства возмещаются со стороны этих организаций.

Помимо этого, приняты были системные меры при закупе услуг на 2025-й год. В 2024-м году 1390 организаций в ручном режиме полностью были промониторены, из них порядка 160 медорганизаций, в которых выявлены нарушения, были переданы в комитет медфармконтроля, вплоть до отзыва лицензий", - сообщила министр.

Депутат Бакытжан Базарбек уточнил у министра, сколько ТОО они лишили лицензий после нарушений. Министр Альназарова предложила дать раскладку по ТОО после совещания.

"А я знаю, никакое ТОО не было лишено лицензии. Вы просто оштрафовали, мягко сказать, погладили их", - ответил депутат.

Напомним, ранее министр Альназарова сообщила, что Минздрав не планирует принимать участие в судебных заседаниях по иску частных медорганизаций против депутата Бакытжана Базарбека, который заявил об их финансовых нарушениях при использовании средств ОСМС.

До этого в конце марта на заседании мажилиса по обсуждению новшеств в системе ОСМС депутат Бакытжан Базарбек задался вопросом, почему хищения денег в сфере медуслуг считаются лишь "дефектами".

"Как так получилось, что хищения бюджетных средств, всякие приписки, завышения медуслуг и все те или иные коррупционные факты, которые должны быть основанием для привлечения к уголовной ответственности, они, на уровне приказа министра здравоохранения от 24 декабря 2020 года, приравнены не к хищениям, а к дефектам?!

(...) Другими словами, по этому приказу у вас преступление не является преступлением, а дефектом. На основе этого приказа очень многие медорганизации выводят огромные бюджетные средства и не несут никакой уголовной ответственности", - заявил депутат.

А в январе Бакытжан Базарбек возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии.

В июле прошлого года Акмарал Альназарова рассказала, как будут бороться с приписками в поликлиниках Казахстана. Она сообщила, что в поликлиниках введут Face ID.

До этого в Астане медики в одной из частных поликлиник приписали себе услуги более чем на 100 млн тенге за счет незаконного прикрепления 16 тыс. граждан. Кроме того, мы писали, что недобросовестные сотрудники медицинских организаций приписывают казахстанцам фальшивые услуги, желая получить за них оплату.