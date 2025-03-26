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В 5 раз поднимут взносы на ОСМС для обеспеченных казахстанцев

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Женщина пользуется услугами ОСМС
ОСМС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минздрава Акмарал Альназарова в мажилисе представила поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила Акмарал Альназарова, для обеспечения финансовой устойчивости системы в проекте закона предлагаются две инициативы, направленные на повышение совместной ответственности государства, работодателей и граждан.

По ее словам, речь идет об увеличении верхнего предела базы для расчета взносов сотрудников, а также об увеличении ставок государственного взноса в систему ФСМС.

"Предлагается с 1 января 2026 года увеличить верхний предел базы с 10 до 50 МЗП для начисления взносов в систему ФСМС, то есть в 5 раз мы увеличиваем.

Эти изменения затронут около 9% (508 тысяч человек) от всех наемных работников и их работодателей. Потому что люди с высоким доходом сегодня платят пропорционально меньше", - заявила она.

На втором этапе, с 2027 года, предусмотрено поэтапное увеличение ставки государственного взноса в систему ОСМС.

"Таким образом, мы начнем возвращаться к первоначальной финансовой модели, установленной в первой редакции Закона РК об ОСМС 2015 года, где ставка государственного взноса была установлена на уровне 7%, а теперь она снижена до 2%.

Это в свою очередь позволит не увеличивать ставки взносов для работников и работодателей и обеспечит долгосрочную поддержку системы здравоохранения", - резюмировала глава Минздрава.

Напомним, Акмарал Альназарова в январе текущего года сообщила, что казахстанцы с зарплатой более 850 тысяч тенге будут платить больше в ФСМС.

Тогда же депутаты мажилиса во время правительственного часа указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании. Комментируя ситуацию, непривлекательность системы ОСМС для казахстанцев признали глава Минздрава и представитель Фонда медстрахования.

А депутат Бакытжан Базарбек и вовсе возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии.

Также мы писали, что взносы на обязательное социальное медицинское страхование в Казахстане в этом году вырастут только для государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2230722-v-5-raz-podnimut-vznosy-v-fms-dlya-obespechennyh-kazahstancev/