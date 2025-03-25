Куда потратят возвращенные активы на 1,7 млрд тенге, рассказали в правительстве
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На возвращенные государству активы в 10 селах Акмолинской области будут построены новые медицинские объекты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как сообщается на официальном сайте правительства Казахстана, в стране будут реализованы новые проекты по созданию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.
"Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области.
В регионе появятся 4 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 медицинский пункт. Это позволит значительно улучшить доступ населения к качественной медицинской помощи в сельской местности, обеспечив прием в общей сложности 405 пациентов в смену", - сообщили в правительстве.
Врачебные амбулатории появятся в следующих селах Акмолинской области:
- с. Арнасай Аршалынского района,
- с. Старый Колутон Астраханского района,
- с. Пятигорское Жаркаинского района,
- с. Жанаесиль Целиноградского района.
Также будут построены ФАПы:
- с. Кировское Жаксынского района,
- с. Жарлыколь Целиноградского района,
- с. Партизанка Буландинского района,
- с. Алтынды Буландинского района,
- с. Пригородное Шортандинского района.
Кроме того, медицинский пункт будет построен в селе Шалкар Целиноградского района.
Напомним, в прошлом месяце заместитель председателя Антикоррупционной службы Улан Саркулов ответил вопрос о том, могут ли повторно украсть средства и активы, которые были возвращены в страну.
В феврале текущего года также стало известно, на что правительство потратит часть возвращенных миллиардов.
Отметим, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.
В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. В октябре того же года президент Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2230406-kuda-potratyat-vozvrashchennye-aktivy-na-1-7-mlrd-tenge-rasskazali-v-pravitelstve/