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Куда потратят возвращенные активы на 1,7 млрд тенге, рассказали в правительстве

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Купюры тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На возвращенные государству активы в 10 селах Акмолинской области будут построены новые медицинские объекты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается на официальном сайте правительства Казахстана, в стране будут реализованы новые проекты по созданию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

"Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области.

В регионе появятся 4 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 медицинский пункт. Это позволит значительно улучшить доступ населения к качественной медицинской помощи в сельской местности, обеспечив прием в общей сложности 405 пациентов в смену", - сообщили в правительстве.

Врачебные амбулатории появятся в следующих селах Акмолинской области:

  • с. Арнасай Аршалынского района,
  • с. Старый Колутон Астраханского района,
  • с. Пятигорское Жаркаинского района,
  • с. Жанаесиль Целиноградского района.

Также будут построены ФАПы:

  • с. Кировское Жаксынского района,
  • с. Жарлыколь Целиноградского района,
  • с. Партизанка Буландинского района,
  • с. Алтынды Буландинского района,
  • с. Пригородное Шортандинского района.

Кроме того, медицинский пункт будет построен в селе Шалкар Целиноградского района.

Напомним, в прошлом месяце заместитель председателя Антикоррупционной службы Улан Саркулов ответил вопрос о том, могут ли повторно украсть средства и активы, которые были возвращены в страну.

В феврале текущего года также стало известно, на что правительство потратит часть возвращенных миллиардов.

Отметим, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. В октябре того же года президент Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2230406-kuda-potratyat-vozvrashchennye-aktivy-na-1-7-mlrd-tenge-rasskazali-v-pravitelstve/