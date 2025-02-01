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Возврат активов: стало известно, на что правительство потратит часть миллиардов

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Қазақ тілінде оқу
Деньги
Купюры тенге. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Правительство Казахстана выделило 4,6 млрд тенге на строительство областной станции скорой медицинской помощи в Актау. Построят станцию за счет возвращенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Как сообщили в правительстве, рамках исполнения поручения президента по реализации социально значимых проектов за счет возвращенных активов в Актау построят областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи на 100 тыс. выездов в год. На эти цели правительством выделено 4,6 млрд тенге из Специального государственного фонда.

Сообщается, что строительство объекта планируется на земельном участке площадью 2,6 га в мкр 34 А в Актау. Станция скорой и неотложной медицинской помощи будет включать в себя учебно-симуляционный центр, ремонтную и моечную базу для санитарных автомашин.

"Общая стоимость проекта оценивается в 4,8 млрд тенге. Часть средств в размере 100 млн тенге выделена из местного бюджета. На сегодня готовность объекта составляет 10%: выполнены земляные работы, осуществлено строительство внутренних инженерных сетей. Средства из Специального государственного фонда позволят завершить реализацию проекта согласно графику", - говорится в Телеграм-канале правительства.

На сегодня в Актау проживают 200 тыс. человек. Регион занимает лидирующие позиции по рождаемости. За последние 7 лет в городе построено 10 новых микрорайонов. Строительство новой станции скорой помощи позволит обеспечить население доступной и качественной медицинской помощью.  

Всего на сегодня правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 55,2 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе 4 школы, из которых 1 музыкальная, а также 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, 2 детских сада.

Также за счет средств субъектов Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в городах Аркалык, Астана, Алматы.

Напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2217108-vozvrat-aktivov-stalo-izvestno-na-chto-pravitelstvo-potratit-chast-milliardov/