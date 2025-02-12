"Будем посмешищем, если их еще раз разворуют": в Антикоре высказались о возвращенных активах

Заместитель председателя Антикоррупционной службы Улан Саркулов ответил вопрос о том, могут ли повторно украсть средства и активы, которые были возвращены в страну, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты, которые поинтересовались, будут ли в Антикоре следить за тем, чтобы возвращенные активы снова не были разворованы.

"Очень хороший вопрос, очень такой, действительно злободневный. Чтобы не получилось так - завтра мы будем посмешищем, если эти возвращенные средства еще раз будут разворованы", - отметил Улан Саркулов в кулуарах мажилиса.

Он отметил, что на эти деньги сейчас строятся социальные объекты.

"С моральной точки зрения грош цена тем, как говорится, государственным служащим и другим, кто будет принимать меры по хищению. Если вдруг эти события будут, конечно, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркнул он.

В начале этого месяца стало известно, на что правительство потратит часть возвращенных миллиардов.

Отметим, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. В октябре того же года президент Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.