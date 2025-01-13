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Есть ли угроза пандемии метапневмовируса: с главой ВОЗ поговорили по телефону

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Девушка в маске идет по городу
Девушка в маске. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

ВОЗ не видит глобальной угрозы из-за распространения метапневмовируса человека. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает NUR.KZ.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поговорил по телефону с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.

"Мы проконсультировались по телефону с моим старым добрым коллегой и другом Тедросом Гебрейесусом, гендиректором ВОЗ.

Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу ужасных новостей последних дней и недель и заверил, что в настоящее время никакой угрозы чрезвычайной ситуации в мире здравоохранения нет, эксперты ВОЗ хорошо знают о вирусе, который уже несколько раз появлялся в похожей форме, обычно в зимний период", – написал Сийярто.

Что такое метапневмовирус человека

Как ранее поясняли в Минздраве Казахстана, метапневмовирус человека – это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве.

Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере – контактно-бытовым путем.

Основные симптомы инфекции:

  • кашель;
  • насморк;
  • одышка;
  • лихорадка;
  • головная боль.

Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение.

Напомним, в начале января сообщалось, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

На прошлой неделе в Минздраве сообщали, в каких регионах Казахстана был выявлен метапневмовирус – всего с начала эпидсезона зафиксировано 30 случаев заболевания. А в Telegram-канале "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.

О вирусе высказывался и Касым-Жомарт Токаев.

"Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", – считает глава государства.

Добавим, ранее фактчекеры развеяли основные опасения по поводу метапневмовируса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2210975-mozhet-li-povtoritsya-pandemiya-v-sluchae-s-metapnevmovirusom-s-glavoy-voz-pogovorili-po-telefonu/

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