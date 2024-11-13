Нарушения выявлены в работе медучреждений Казахстана: опубликованы результаты проверки

Фонд социального медстрахования (ФСМС) Казахстана провел внеплановую проверку и выявил ряд нарушений в работе свыше 200 медорганизаций страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Итоги проведенной проверки опубликованы на официальном сайте Фонда. Она проводилась с 20 сентября по 31 октября, где мониторили поставщиков на выявление фактов оказания медпомощи без разрешительных документов.

"В ходе внеплановой проверки были посещены 1 394 государственные и частные медицинские организации, в 237 из них (17%) выявлены нарушения", - сообщает пресс-служба Фонда социального медстрахования.

Среди выявленных нарушений:

отсутствие приложений к лицензии на отдельную производственную базу или на вид медпомощи - 75 медорганизаций;

отсутствие разрешительных документов - 38 медорганизаций;

нахождение нескольких поставщиков на одной производственной базе - 48 медорганизаций;

отсутствие сертификатов у медперсонала - 32 медорганизации;

иные причины (к примеру, несоответствие фактически имеющихся коек, медтехники с данными, указанными в информсистемах, приказах УЗО) - 119 медорганизаций.

"По итогам проверки филиалы Фонда направили 116 уведомлений в территориальные департаменты КМФК и КСЭК, управления здравоохранения для принятия мер в соответствии с уровнем их компетенции.

Со своей стороны Фонд начислил неустойку в отношении 61 медорганизации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором присоединения, а к 69 поставщикам применен код дефекта 1.4 "Оказание медицинской помощи без разрешительных документов (лицензия/ приложения к лицензии, сертификаты)", что подразумевает применение штрафных санкций", - отметила заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Светлана Пономарева.

Также сейчас рассматриваются документы на одностороннее расторжение договоров по восьми поставщикам, допустившим существенные нарушения договора присоединения.

Кроме того, Фонд направил предложения в Минздрав касательно внесения в НПА обязательности указания срока действия лицензий на медицинскую деятельность, детализации и усиления нормы по порядку выдачи и переоформлению санитарно-эпидемиологических заключений и норм постлицензионного контроля.

В Фонде заверили, что с 2025 года будет проводиться ежегодная актуализация базы данных с посещением медицинских организаций для сверки соответствия медицинской деятельности разрешительным документам.

Напомним, в начале лета в Высшей аудиторской палате заявили о начале аудита всех региональных подразделений Фонда социального медстрахования.

Уже ближе к концу июля ВАП сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. Сообщалось, что аудит данной сферы охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге. Проверочные мероприятия затронули 13 организаций. По мнению ВАП, ФОМС также не уделяется должного внимания мониторингу качества медуслуг.

В тот же день в Фонде медстрахования отреагировали на итоги проверки Высшей аудиторской палаты. Отмечалось, что значительная часть выявленных нарушений связана с недостаточным уровнем цифровизации.

Ранее мы также сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

Недавно в ФСМС сообщилии, что по итогам госаудита к ответственности привлечены зампред правления Фонда и другие руководящие должностные лиц - всего 11 должностных лиц.