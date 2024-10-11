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"Допущены нарушения": в Фонде медстрахования привлекли к ответственности 11 должностных лиц

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Стратоскоп и калькулятор
Медстрахование. Иллюстративное фото: Martin Baraud/Getty Images

По итогам госаудита в Фонде медицинского страхования к ответственности привлечены зампред правления Фонда и другие руководящие должностные лица, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ВАП.

Как сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты в Telegram-канале, ведомство завершило проверочные мероприятия в фонде в июле этого года.

"По результатам был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства РК, а также внутренних нормативных документов организации. В связи с этим руководству Министерства здравоохранения и ФСМС было поручено рассмотреть ответственность должностных лиц за ненадлежащую организацию работы и допущенные нарушения.

11 должностных лиц руководящего состава НАО "Фонд социального медицинского страхования" и его региональных филиалов привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам государственного аудита", - говорится в сообщении госоргана.

Отмечается, что к дисциплинарной ответственности привлечен, в том числе, и один из заместителей председателя правления фонда.

Напомним, в начале лета в Высшей аудиторской палате заявили о начале аудита всех региональных подразделений Фонда социального медстрахования.

Уже ближе к концу июля ВАП сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. Сообщалось, что аудит данной сферы охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге. Проверочные мероприятия затронули 13 организаций. По мнению ВАП, ФОМС также не уделяется должного внимания мониторингу качества медуслуг.

В тот же день в Фонде медстрахования отреагировали на итоги проверки Высшей аудиторской палаты. Отмечалось, что значительная часть выявленных нарушений связана с недостаточным уровнем цифровизации.

Ранее мы также сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2172978-dopushcheny-narusheniya-v-fonde-medstrahovaniya-privlekli-k-otvetstvennosti-11-dolzhnostnyh-lic/

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