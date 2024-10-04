"Прямых отказов нет": глава Минздрава рассказала о ходе вакцинации от ВПЧ

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сегодня в кулуарах форума по образованию в Астане рассказала, как проходит вакцинация против вируса папилломы человека, передает корреспондент NUR.KZ.

Альназарова напомнила, что до старта иммунизации была проведена широкая информационная кампания.

"Пока прямых отказов нет, но если есть отказы, то мы не вакцинируем. Вопрос согласия родителей - это обязательное требование, которое мы сейчас выставляем. Провакцинированные девочки, родители которых осознанно подошли к этому шагу, статистику отслеживаем, осложнений не выявлено, государство выделило соответствующие средства, чтобы защитить будущее поколение от рака шейки матки", - заверила она.

Напомним, вакцинация девочек от ВПЧ в Казахстане стартовала с середины сентября. В Алматы кампанию запустили с 30 сентября. В городском ДСЭК тогда сообщали, что на складе вакцин УОЗ имелось 16 900 доз вакцины "Гардасил".

Вакцинация против ВПЧ в Казахстане

Напомним, в январе прошлого года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей.

Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы.

В середине января 2024 года появилось предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.

Позже бывший вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова озвучивала бюджет предстоящей кампании по вакцинации девочек в Казахстане против ВПЧ.