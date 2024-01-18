В Казахстане начнут вакцинацию против ВПЧ: как дорого государству обойдутся препараты

Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова сегодня в кулуарах сената озвучила бюджет предстоящей кампании по вакцинации девочек в Казахстане против ВПЧ, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова отметила, что в мире на сегодня есть всего четыре производителя этой вакцины.

"Два производителя делают вакцину двухвалентную, то есть защита от двух видов вируса папилломы человека, и один производитель (Гардосил, США) производит два вида вакцин – четырехвалентную и девятивалентную вакцину.

Поэтому мы сегодня определяемся, то ли это будет двухвалентная, то ли четырехвалентная, так как на девятивалентную вакцину сейчас в мире наблюдается дефицит, и ее закупить достаточно сложно. То есть мы будем определяться между двухвалентной или четырехвалентной", – заявила она.

Однако на вакцинацию, по ее словам, потребуется около 9 млрд тенге.

"Что касается бюджета – если я не ошибаюсь, около 9 млрд тенге предусмотрено на закуп вакцины против ВПЧ. Это на 2024 год.

Мы планируем привить 175 тыс. девочек. Это двухдозный календарь – 350 тыс. доз вакцин, как раз получится. Но не факт, что вакцина будет закуплена по этой цене. По этой цене будет объявлен тендер. Возможно, вакцина будет закуплена по меньшей цене или наоборот, в зависимости от потребности", – добавила Айжан Есмагамбетова.

Вакцинация против ВПЧ в Казахстане

Напомним, в январе прошлого года министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей. Ожидается, что вакцинация от ВПЧ будет бесплатной.

Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы.

Вчера глава Минздрава прокомментировала предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.

"Мы хотим сначала начать данную кампанию, посмотреть, какая будет реакция населения и как она пойдет, так как мы знаем, что ранее Минздравом эта вакцинация продвигалась и поддержки среди населения не нашла, но на сегодня есть большая доказательная база, что за последнее время, те страны которые внедрили вакцинацию, почти на половину снизили заболеваемость раком шейки матки.

А касательно мальчиков – если общество поддержит и скажет, что нужно прививать и мальчиков, мы на следующий год все ваши предложения учтем", – говорила Ажар Гиният.

По информации на сайте ГП №1 Алматы, вирус папилломы человека (ВПЧ) – чрезвычайно распространенная в мире инфекция, передаваемая половым путем (ИППП).

Особенность этой инфекции заключается в том, что она может в течение многих лет никак себя не проявлять, но в итоге привести к развитию доброкачественных (папилломы) или злокачественных (рак шейки матки) заболеваний половых органов.