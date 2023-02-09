Вакцинацию против ВПЧ планируют начать в Казахстане в 2024 году

Вакцинация. Иллюстративное фото: Marcelo Hernandez/Getty Images

Проект постановления правительства о включении в национальный календарь профилактических прививок 2024-2025 годы вакцинации против вируса папилломы человека опубликовал портал "Открытые НПА".

Разработчиком проекта постановления указан Минздрав Казахстана.

Согласно постановлению, в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы.

Вместе с этим, в 2023 году планируется провести вакцинацию от вирусного гепатита "В" с охватом не менее 95% от целевой группы.

Согласно пояснительной записке, реализация проекта потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования. Предварительные расчеты в ближайшее время будут вынесены на обсуждение республиканской бюджетной комиссии.

Публичное обсуждение проекта документа продлится до 23 февраля.

Напомним, ранее министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей. Ожидается, что вакцинация от ВПЧ будет бесплатной.

Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

О количестве вакцин, которые собирается приобрести Минздрав, информации пока нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2008756-vaktsinatsiyu-protiv-vpch-planiruyut-nachat-v-kazahstane-v-2024-godu/