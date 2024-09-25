Стало известно, когда начнут вакцинацию девочек от ВПЧ в Алматы
Опубликовано:
Вакцинация девочек от вируса папилломы человека в Алматы начнется 30 сентября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города.
Как сообщил руководитель ДСЭК Касымхан Алпысбайұлы, вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам в возрасте 11 лет, а также девочкам в возрасте 12-13 лет в рамках наверстывающей иммунизации.
"На сегодня на складе вакцин УОЗ Алматы имеется 16 900 доз вакцины "Гардасил". Сама вакцинация будет начата 30 сентября и будет проводиться в медицинских кабинетах школ города подготовленными медработниками выездных прививочных бригад, имеющих разрешение на проведение прививок", - сообщил Касымхан Алпысбайұлы.
При подготовке к проведению вакцинации родителям разъясняют важность и необходимость вакцинации против ВПЧ.
Вакцинация против ВПЧ в Казахстане
Напомним, в январе прошлого года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей. Ожидается, что вакцинация от ВПЧ будет бесплатной.
Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.
Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы.
В середине января 2024 года появилось предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.
Позже бывший вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова озвучивала бюджет предстоящей кампании по вакцинации девочек в Казахстане против ВПЧ.
Летом глава Минздрава Акмарал Альназарова высказалась о вакцинации девочек в Казахстане против вируса папилломы человека и рассказала, какой вакциной будут прививать.
В середине сентября стало известно, что в Казахстане началась вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ).
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2165955-stalo-izvestno-kogda-nachnut-vakcinaciyu-devochek-ot-vpch-v-almaty/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.