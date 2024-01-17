Вакциной против ВПЧ в Казахстане предложили прививать не только девочек, но и мальчиков

Глава Минздрава в кулуарах мажилиса прокомментировала предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният напомнила, что в прошлом году был принята большая онкопрограмма РК.

"В рамках данной программы большое внимание уделяется профилактике раковых заболеваний. С целью профилактики рака шейки матки в стране с этого года будет внедрена вакцинация девочек против ВПЧ. Конечно, данная вакцинация будет проводиться с согласия родителей. По плану 170 тыс. есть подлежащего контингента по данным служб регионов, и эта работа в рамках плановой вакцинации будет проводиться и в школах и прививочных кабинетах", – сказала она.

В Минздраве готовы также рассмотреть возможность вакцинации наряду с девочками и мальчиков.

"Мы хотим сначала начать данную кампанию, посмотреть, какая будет реакция населения и как она пойдет, так как мы знаем, что ранее Минздравом эта вакцинация продвигалась и поддержки среди населения не нашла, но на сегодня есть большая доказательная база, что за последнее время, те страны которые внедрили вакцинацию, почти на половину снизили заболеваемость раком шейки матки.

А касательно мальчиков – если общество поддержит и скажет, что нужно прививать и мальчиков, мы на следующий год все ваши предложения учтем", – отметила глава Минздрава.

Напомним, в январе прошлого года министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей. Ожидается, что вакцинация от ВПЧ будет бесплатной.

Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

О количестве вакцин, которые собирается приобрести Минздрав, информации пока нет.

Позже стало известно, что вакцинацию против ВПЧ планируют начать в Казахстане в 2024 году.

Добавим, что по информации на сайте ГП №1 Алматы, вирус папилломы человека (ВПЧ) – чрезвычайно распространенная в мире инфекция, передаваемая половым путем (ИППП).

Особенность этой инфекции заключается в том, что она может в течение многих лет никак себя не проявлять, но в итоге привести к развитию доброкачественных (папилломы) или злокачественных (рак шейки матки) заболеваний половых органов.