Вакцинация девочек против ВПЧ началась в Казахстане

В Казахстане началась вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На сайте Минздрава сообщили о начале вакцинации девочек против ВПЧ, который является основным возбудителем рака шейки матки. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 17 сентября, в плановом порядке вакцинации подлежат девочки в возрасте 11 лет. Также будет проведена наверстывающая иммунизация для девочек от 12 до 13 лет включительно.

"Прививки будут проводиться в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов в Казахстане и второй по частоте причиной смерти женщин в возрасте от 25 до 44 лет.

"Ежегодно в стране регистрируется около 1900 новых случаев этого заболевания. Научные исследования доказали, что основной причиной рака шейки матки является инфицирование ВПЧ. Вакцина против ВПЧ доказала свою эффективность и безопасность на международном уровне. Сегодня вакцина против ВПЧ используется в 135 странах мира", - сказано в информации.

Ранее информацию, распространяемую в Сети касательно вакцинации от вируса папилломы человека, которая якобы приводит к бесплодию, назвали фейковой в Минздраве.

Вакцинация против ВПЧ в Казахстане

Напомним, в январе прошлого года уже экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей. Ожидается, что вакцинация от ВПЧ будет бесплатной.

Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы.

В середине января 2024 года появилось предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.

Позже вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова озвучивала бюджет предстоящей кампании по вакцинации девочек в Казахстане против ВПЧ.

Летом глава Минздрава Акмарал Альназарова высказалась о вакцинации девочек в Казахстане против вируса папилломы человека и рассказала, какой вакциной будут прививать.

По информации на сайте ГП №1 Алматы, вирус папилломы человека (ВПЧ) - чрезвычайно распространенная в мире инфекция, передаваемая половым путем (ИППП).

Особенность этой инфекции заключается в том, что она может в течение многих лет никак себя не проявлять, но в итоге привести к развитию доброкачественных (папилломы) или злокачественных (рак шейки матки) заболеваний половых органов.