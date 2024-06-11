Вирус папилломы человека: какой вакциной будут прививать девочек в Казахстане

Глава Минздрава Акмарал Альназарова сегодня на брифинге кабмина высказалась о вакцинации девочек в Казахстане против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова сообщила, что более 130 стран, в том числе страны Центральной Азии, начали вакцинацию девочек от ВПЧ.

"Казахстан несколько лет назад начал эту кампанию, но из-за ряда причин, в том числе из-за неготовности общества и недостаточности информационно-разъяснительной работы, свернул эту программу.

Но в этом году выделено более 9,5 млрд тенге на покупку вакцины. Остановили выбор на 4-валентной вакцине – это рекомендация ВОЗ и наших специалистов и врачей. Вакцина американского производства. Более 370 тыс. вакцин приобретено и около 175 тыс. девочек подлежат вакцинации, так как, чтобы пройти полный курс, нужно два раза привиться", – объяснила она.

Также глава Минздрава сообщила, что специалисты провели анализ состояния здоровья девочек, которых прививали против ВПЧ еще 10 лет назад.

"Мы провели анализ девочек, которые привились в Казахстане 10 лет назад – показатели говорят, что нет никаких негативных последствий, они создали семьи, родили детей. То есть то, что это может привести к бесплодию – миф. Мы до 1 сентября будем проводить активно информационно-разъяснительную работу", – сказала министр.

При этом она привела статистику по этому заболеванию.

"В год 1800-1900 новых случаев рака шейки матки регистрируется в Казахстане. Это молодые женщины, и около 600 погибают от этой болезни", – добавила Альназарова.

Вакцинация против ВПЧ в Казахстане

Напомним, в январе прошлого года уже экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей. Ожидается, что вакцинация от ВПЧ будет бесплатной.

Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы.

В середине января 2024 года появилось предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.

Позже вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова озвучивала бюджет предстоящей кампании по вакцинации девочек в Казахстане против ВПЧ.

По информации на сайте ГП №1 Алматы, вирус папилломы человека (ВПЧ) – чрезвычайно распространенная в мире инфекция, передаваемая половым путем (ИППП).

Особенность этой инфекции заключается в том, что она может в течение многих лет никак себя не проявлять, но в итоге привести к развитию доброкачественных (папилломы) или злокачественных (рак шейки матки) заболеваний половых органов.