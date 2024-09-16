"Приводит к бесплодию": в Минздраве отреагировали на информацию о вакцине против ВПЧ

Информацию, распространяемую в Сети касательно вакцинации от вируса папилломы человека, которая якобы приводит к бесплодию, назвали фейковой в Минздраве, передает NUR.KZ.

"Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, что вакцинация от ВПЧ (вирус папилломы человека) приводит к стерилизации и бесплодию, антинаучна, не соответствует действительности и является фейком", - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, опубликованном на официальном сайте.

По данным ведомства, ежегодно в Казахстане регистрируется около 1900 новых случаев рака шейки матки (5 новых случаев ежедневно), более 600 женщин ежегодно умирает от этой патологии (2 женщины умирают ежедневно).

"На сегодняшний день единственным методом предотвращения инфицирования ВПЧ и развития рака шейки матки является вакцинация. По рекомендации ВОЗ в 135 странах, в том числе и в Казахстане, данная вакцина включена в национальный календарь прививок.

Многочисленные мировые исследования свидетельствуют о безопасности и высокой эффективности вакцинации от ВПЧ", - заверили в Комитете.

Отмечается, что для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.

Вакцинация против ВПЧ в Казахстане

Напомним, в январе прошлого года уже экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей. Ожидается, что вакцинация от ВПЧ будет бесплатной.

Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы.

В середине января 2024 года появилось предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.

Позже вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова озвучивала бюджет предстоящей кампании по вакцинации девочек в Казахстане против ВПЧ.

Летом глава Минздрава Акмарал Альназарова высказалась о вакцинации девочек в Казахстане против вируса папилломы человека и рассказала, какой вакциной будут прививать.

По информации на сайте ГП №1 Алматы, вирус папилломы человека (ВПЧ) - чрезвычайно распространенная в мире инфекция, передаваемая половым путем (ИППП).

Особенность этой инфекции заключается в том, что она может в течение многих лет никак себя не проявлять, но в итоге привести к развитию доброкачественных (папилломы) или злокачественных (рак шейки матки) заболеваний половых органов.