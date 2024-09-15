Первую вакцину против оспы обезьян одобрила ВОЗ

ВОЗ впервые одобрила использование вакцины против оспы обезьян - MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S прошла предварительную квалификацию, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как отмечается в сообщении Всемирной организации здравоохранения, одобрение первой вакцины будет способствовать расширению доступа к профилактическим мерам для миллионов людей в Африке, где заболеванием уже заразились около 20 тысяч человек.

Вакцина MVA-BN датской фармацевтической компании Bavarian Nordic, которая прошла предварительную квалификацию ВОЗ в эту пятницу, уже была одобрена для использования взрослыми в Европе и Соединенных Штатах.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что преквалификация этой вакцины является важным шагом в усилиях по борьбе с вирусом оспы обезьян.

"В настоящее время нам необходимо в срочном порядке расширить масштабы закупок, пожертвований и внедрения, чтобы обеспечить справедливый доступ к вакцинам там, где они больше всего необходимы", - сказал он.

Напомним, в начале августа ВОЗ решила срочно созвать комитет по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян. Это было связано с распространением оспы обезьян за пределами Демократической Республики Конго и возможностью дальнейшего международного распространения в Африке и за ее пределами.

В середине августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом в Казахстане ранее санэпидслужба провела учения в аэропортах Алматы и Астаны с отработкой действий при обнаружении пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания. В ходе учений был задействован условный больной оспой обезьян. Персонал прошел полный цикл мероприятий: от выявления симптомов у пассажира до его госпитализации и проведения необходимых противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

27 августа сообщалось, что и. о. главного государственного санитарного врача Казахстана подписал новое постановление, связанное с ситуацией с оспой обезьян в мире. Оно касается проведения санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Казахстан.

Добавим, ранее вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о том, что на сегодняшний день разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий, приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств.

Также санврачи опубликовали рекомендации для казахстанских туристов в связи с ситуацией с оспой обезьян в мире.

Помимо этого, меры контроля усилили на границе Казахстана из-за эпидемии оспы обезьян. И 20 августа премьер-министр Казахстана дал поручения в связи с ситуацией с оспой обезьян.

Как передается вирус оспы обезьян?

По данным с официального сайта ВОЗ, любое инфицированное животное или человек может передать вирус кому-то другому через кровь и другие биологические жидкости, очаги оспы на коже, в том числе внутри носа и рта.

Контакт с вещами, которые касались этих телесных жидкостей, также может передать возбудителя заболевания.

Вирус попадает в организм через повреждение кожи, которое может быть незаметным, или через слизистые рта, носа, глаз.

Его можно вдохнуть, но такой путь передачи возможен только при тесном контакте, поскольку капли не улетают далеко.

Симптомы могут начать проявляться через 5-20 дней после заражения.

Какие симптомы вируса оспы обезьян?

ВОЗ сообщает, что проявления заболевания соответствуют двум периодам:

период инвазии (0–5 дней), для которого характерны лихорадочное состояние, сильная головная боль, лимфоденопатия (увеличение лимфатических узлов), боль в спине, миалгия (мышечная боль) и сильная астения (слабость);

период высыпаний на коже (через 1–3 дня после возникновения лихорадки), когда появляются различные стадии высыпаний. Чаще всего они появляются на лице (в 95% случаев), на ладонях и ступнях (в 75% случаев). Высыпания проходят несколько этапов развития - от макулопапул (поражений кожи с плоским основанием) до везикул (небольших, наполненных жидкостью пузырьков) и пустул, которые примерно через 10 дней покрываются корочками. До полного исчезновения корочек может пройти три недели.