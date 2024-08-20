"Подготовлен план действий": о ситуации с оспой обезьян в Казахстане рассказали в кабмине

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев во время заседания правительства рассказал о ситуации с обезьяньей оспой в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам спикера, заболеваемость зарегистрирована в таких странах, как Гана, Конго, Камерун, Либерия, Нигерия, ЦАР. С момента регистрации в мае 2022 года выявлено уже 99 тысяч случаев заражения.

При этом в Казахстане ситуация стабильная, случаев заражения не зарегистрировано, говорит вице-министр.

"Оценка рисков проводится регулярно, включая мониторинг эпидемиологической обстановки в соседних странах. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки, а также других стран, где зарегистрированы завозные случаи данной инфекции. Список стран постоянно обновляется.

Заразность, по мнению ученых, невысока, вероятность возникновения вспышки на территории Казахстана минимальна. Несмотря на это, министерством принимаются все необходимые профилактические меры по недопущению завоза данной инфекции в Казахстан", - говорит Ержан Нурлыбаев.

По его словам, усилен санитарно-контрольный пропускной режим через государственную границу.

"На случай завоза и выявления больных с подозрением на данную инфекцию разработаны алгоритмы действий медслужбы по различным сценариям развития событий.

Приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств, на местах проводятся повторные циклы обучения медработников методом диагностики и лечения. Подготовлено постановление главного санврача и национальный план действий при чрезвычайных ситуациях.

Ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения", - заключил спикер.

Ранее санврачи обратились к казахстанцам из-за эпидемии оспы обезьян. Также сообщалось, как избежать заражения оспой.