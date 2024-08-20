"Нужно держать ситуацию с оспой обезьян под контролем": премьер-министр Казахстана дал поручения
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Сегодня на заседании правительства обсудили ситуацию с оспой в Казахстане и премьер-министр страны Олжас Бектенов дал поручения, передает корреспондент NUR.KZ.
После доклада вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева о мировом положении с оспой обезьян и ситуацией с инфекцией в Казахстане Бектенов отметил, что на данный момент поводов для беспокойства нет.
"Как видите, пока повода для беспокойства нет. Ни одного случая оспы обезьян в Казахстане не зарегистрировано. Но это не повод для самоуспокоения. Министерству здравоохранения необходимо и далее держать ситуацию под контролем, принять превентивные меры для предотвращения завоза инфекции в страну. Особенно это касается усиления контроля в аэропортах и на пограничных переходах", — поручил Олжас Бектенов.
Напомним, в своем докладе вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о том, что на сегодняшний день разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий, приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств.
Ранее санврачи опубликовали рекомендации для казахстанских туристов в связи с ситуацией с оспой обезьян в мире.
Также меры контроля усилили на границе Казахстана из-за эпидемии оспы обезьян.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2150968-nuzhno-derzhat-situaciyu-s-ospoy-obezyan-pod-kontrolem-premer-ministr-kazahstana-dal-porucheniya/