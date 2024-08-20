Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Нужно держать ситуацию с оспой обезьян под контролем": премьер-министр Казахстана дал поручения

Опубликовано:

Премьер
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Сегодня на заседании правительства обсудили ситуацию с оспой в Казахстане и премьер-министр страны Олжас Бектенов дал поручения, передает корреспондент NUR.KZ.

После доклада вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева о мировом положении с оспой обезьян и ситуацией с инфекцией в Казахстане Бектенов отметил, что на данный момент поводов для беспокойства нет.

"Как видите, пока повода для беспокойства нет. Ни одного случая оспы обезьян в Казахстане не зарегистрировано. Но это не повод для самоуспокоения. Министерству здравоохранения необходимо и далее держать ситуацию под контролем, принять превентивные меры для предотвращения завоза инфекции в страну. Особенно это касается усиления контроля в аэропортах и на пограничных переходах", — поручил Олжас Бектенов.

Напомним, в своем докладе вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о том, что на сегодняшний день разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий, приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств.

Ранее санврачи опубликовали рекомендации для казахстанских туристов в связи с ситуацией с оспой обезьян в мире.

Также меры контроля усилили на границе Казахстана из-за эпидемии оспы обезьян.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2150968-nuzhno-derzhat-situaciyu-s-ospoy-obezyan-pod-kontrolem-premer-ministr-kazahstana-dal-porucheniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie