"Нужно держать ситуацию с оспой обезьян под контролем": премьер-министр Казахстана дал поручения

Сегодня на заседании правительства обсудили ситуацию с оспой в Казахстане и премьер-министр страны Олжас Бектенов дал поручения, передает корреспондент NUR.KZ.

После доклада вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева о мировом положении с оспой обезьян и ситуацией с инфекцией в Казахстане Бектенов отметил, что на данный момент поводов для беспокойства нет.

"Как видите, пока повода для беспокойства нет. Ни одного случая оспы обезьян в Казахстане не зарегистрировано. Но это не повод для самоуспокоения. Министерству здравоохранения необходимо и далее держать ситуацию под контролем, принять превентивные меры для предотвращения завоза инфекции в страну. Особенно это касается усиления контроля в аэропортах и на пограничных переходах", — поручил Олжас Бектенов.

Напомним, в своем докладе вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о том, что на сегодняшний день разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий, приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств.

Ранее санврачи опубликовали рекомендации для казахстанских туристов в связи с ситуацией с оспой обезьян в мире.

Также меры контроля усилили на границе Казахстана из-за эпидемии оспы обезьян.