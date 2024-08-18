Меры контроля усилили на границе Казахстана из-за эпидемии оспы обезьян

Минздрав Казахстана проинформировал о ситуации с оспой обезьян и о принятых мерах по предотвращению распространения инфекции на территории нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В министерстве напомнили, что на сегодня в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.

Министерством здравоохранения приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну, говорится в сообщении.

"На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля. Внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян", - рассказали в Минздраве.

Для предотвращения возможного распространения инфекции казахстанцам, планирующим поездки в эндемичные страны, рекомендуется соблюдать меры предосторожности:

Избегать контакта с больными людьми и дикими животными. Вирус может передаваться при контакте с заражёнными обезьянами, крысами и другими животными.

Использовать средства защиты. При контакте с животными или их продуктами важно использовать защитную одежду и перчатки.

Соблюдать гигиену. Регулярное мытьё рук и использование дезинфицирующих средств помогает снизить риск передачи инфекции.

⁠Не рекомендуется без крайней необходимости посещать страны, где уже зафиксированы случаи заражения оспой обезьян.

Обратиться к врачу при первых симптомах. При появлении сыпи, высокой температуры и других симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

"Министерство здравоохранения следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения", - заключили в Минздраве.

На днях стало известно, что первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, зафиксировали в Швеции. Об этом сообщили в агентстве общественного здравоохранения страны.

Напомним, летом 2022 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Недавно ВОЗ решила срочно созвать комитет по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян.

На этой неделе стало известно о том, что гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.