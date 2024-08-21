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Учения на случай ввоза оспы обезьян провели в аэропортах Астаны и Алматы: как это было (фото)

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Учения по реагированию на случаи оспы обезьян в Казахстане
Учения по реагированию на случаи оспы обезьян в Казахстане. Фото: МЗ РК

Санэпидслужба провела учения в аэропортах Алматы и Астаны с отработкой действий при обнаружении пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, на учениях отрабатывалась готовность реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, включая выявление лиц с признаками карантинных и особо опасных инфекций, таких как оспа обезьян.

"Учения нацелены на отработку взаимодействия всех ключевых служб: санитарно-эпидемиологической, пограничной, таможенной, а также служб аэропорта, линейного отдела полиции, медицинского пункта аэропорта, скорой медицинской помощи и медицинских организаций", - отмечается в публикации.

Особое внимание уделено координации действий при обнаружении пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания.

В ходе учений был задействован условный больной оспой обезьян. Персонал прошел полный цикл мероприятий: от выявления симптомов у пассажира до его госпитализации и проведения необходимых противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

"Все службы во время учений показали высокую степень готовности и слаженности действий, что подтверждает их готовность к реагированию на возможные угрозы.

По итогам учений состоялось семинар-совещание, на котором обсуждались действия каждой службы и даны рекомендации по усилению межведомственного взаимодействия", - сообщает ведомство.

Напомним, ранее ситуацию с оспой обезьян обсудили на заседании правительства, и премьер-министр страны Олжас Бектенов дал поручения. Бектенов отметил, что на данный момент поводов для беспокойства нет.

В своем докладе вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о том, что на сегодняшний день разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий, приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств.

Также санврачи опубликовали рекомендации для казахстанских туристов в связи с ситуацией с оспой обезьян в мире, а на границе Казахстана усилили меры контроля.

Учения по реагированию на случаи оспы обезьян в Казахстане
Учения по реагированию на случаи оспы обезьян в Казахстане. Фото: МЗ РК

Учения по реагированию на случаи оспы обезьян в Казахстане
Учения по реагированию на случаи оспы обезьян в Казахстане. Фото: МЗ РК

Учения по реагированию на случаи оспы обезьян в Казахстане
Учения по реагированию на случаи оспы обезьян в Казахстане. Фото: МЗ РК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151693-ucheniya-na-sluchay-vvoza-ospy-obezyan-proveli-v-aeroportah-astany-i-almaty-kak-eto-bylo-foto/

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