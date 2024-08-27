Усиление контроля: главный санврач Казахстана подписал постановление из-за оспы обезьян

Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Нуркан Садвакасов подписал новое постановление, связанное с ситуацией с оспой обезьян в мире, передает NUR.KZ.

Оно касается проведения санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Казахстан.

Местным исполнительным органам, органам государственного управления здравоохранения поручено обеспечить проведение обучения по повышению настороженности медицинских работников организаций здравоохранения по выявлению лиц с подозрением на заболевание оспой обезьян.

Планируются и межведомственные учения для повышения уровня готовности.

Также медорганизации должны обеспечить готовность инфекционных стационаров на случай завоза больного (лиц с подозрением) оспой обезьян.

Пограничной службе КНБ поручено обеспечить контроль за лицами, прибывающими в Казахстан, которыми в течение последнего 21 дня посещались эндемичные страны.

В пограничных пунктах пропуска установят полицейские наблюдательные посты.

Минфину и КГД поручили усилить санитарно-карантинный контроль на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу.

Обеспечить проведение обязательной бесконтактной термометрии всех лиц в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан, совпадающей с Таможенной границей ЕАЭС.

В аэропортах при необходимости тоже могут вновь ввести термометрию. Министерство транспорта должно обеспечить наличие СИЗ.

Особое внимание поручили уделить рассадке пассажиров строго по посадочным местам. Также обеспечить готовность компетентных служб пунктов пропуска к приему заболевших.

Также предусмотрены другие меры - с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о том, что на сегодняшний день разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий, приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств.

Также санврачи опубликовали рекомендации для казахстанских туристов в связи с ситуацией с оспой обезьян в мире.

Помимо этого, меры контроля усилили на границе Казахстана из-за эпидемии оспы обезьян.

Неделю назад премьер-министр Казахстана дал поручения в связи с ситуацией с оспой обезьян.

Отметим, что около двух недель назад, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.