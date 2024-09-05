Какие меры предпринимаются в Казахстане на случай завоза оспы обезьян во время Игр кочевников

На случай возможного завоза опасных инфекций во время проведения 5-х Всемирных игр кочевников приведены в полную готовность объекты и бригады, передает NUR.KZ со ссылкой на санэпидконтроль.

На официальном сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК ведомство напоминает, что в связи с эпидемиологической ситуацией в мире по оспе обезьян усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в преддверии Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане, приведены в полную готовность объекты здравоохранения, бригады экстренной медицинской помощи и инфекционные стационары на случай возможного завоза пациентов с подозрением на опасные инфекции.

Обеспечены неснижаемые запасы медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Лаборатории санитарно-эпидемиологической службы укомплектованы необходимыми диагностическими тест-системами", - сообщается в публикации.

На данный момент эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и находится под контролем, информирует ведомство. Для предупреждения возможного распространения инфекции Комитет регулярно информирует население о мерах профилактики и рекомендует соблюдать основные правила гигиены, отмечается в публикации.

"Напомним, случаев заболевания оспой обезьян и завоза этого заболевания в Казахстан не выявлено", - резюмирует санэпидконтроль.

Напомним, 30 августа в Минздраве сделали заявление по поводу распространившейся в Сети информации, что оспу обезьян завезли в Астану. Ведомство сообщило, что информация не соответствует действительности, в фейковых публикациях было использовано видео, на котором проводились межведомственные учения по готовности к реагированию на случай завоза оспы обезьян.

Ранее мы писали о том, что санэпидслужба провела учения в аэропортах Алматы и Астаны с отработкой действий при обнаружении пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания. В ходе учений был задействован условный больной оспой обезьян. Персонал прошел полный цикл мероприятий: от выявления симптомов у пассажира до его госпитализации и проведения необходимых противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

27 августа сообщалось, что и. о. главного государственного санитарного врача Казахстана подписал новое постановление, связанное с ситуацией с оспой обезьян в мире. Оно касается проведения санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Казахстан.

Добавим, ранее вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о том, что на сегодняшний день разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий, приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств.

Также санврачи опубликовали рекомендации для казахстанских туристов в связи с ситуацией с оспой обезьян в мире.

Помимо этого, меры контроля усилили на границе Казахстана из-за эпидемии оспы обезьян. И 20 августа премьер-министр Казахстана дал поручения в связи с ситуацией с оспой обезьян.

Отметим, что в середине августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.