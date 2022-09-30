Тугжанов отказался назвать размер своей зарплаты на посту акима

Ералы Тугжанов. Фото: акимат Западно-Казахстанской области

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провел встречу с журналистами. В ходе нее глава региона рассказал о самых актуальных проблемах области и их решениях, передает "Диапазон".

Также во время данного мероприятия журналисты поинтересовались у акима размером его заработной платы. Однако Тугжанов не стал говорить, сколько он зарабатывает на посту главы области.

"Без комментариев. Я же у вас не спрашиваю, какая у вас зарплата", – ответил Ералы Тугжанов на вопрос представителей СМИ.

Напомним, что 31 августа Тугжанов был назначен акимом Актюбинской области. Ранее он занимал должность заместителя премьер-министра РК – этот пост он занимал с февраля 2020 года. В январе текущего года он сохранил должность после отставки правительства Аскара Мамина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990335-tugzhanov-otkazalsya-nazvat-razmer-svoey-zarplaty-na-postu-akima/