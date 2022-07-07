Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев назвал размер своей зарплаты. На вопрос журналиста во время брифинга на СЦК Досаев ответил, что его заработная плата составляет 980 тысяч тенге, передает NUR.KZ.

Во время отчета Досаева одна из журналистов, присутствовавших на брифинге, задала вопрос о зарплате акима Алматы.

"980 тысяч тенге. Вопрос такой, что нам иногда дают премии, как и всем государственным служащим. Оклад 980 тысяч", - ответил аким.

Также он ответил на вопрос другого журналиста о том, не собирается ли отказаться от своей зарплаты, оставив лишь символическую сумму или сделать что-то для города "от себя лично" по примеру мэра Нью-Йорка, вложив собственные средства.

"Плохая, маленькая или большая зарплата - это оценка моего труда, а то, что я сделаю для города от себя лично, это второй вопрос, он может быть несоразмерным моей оплате труда. У меня есть планы на то, что я собираюсь лично внести в развитие города. Когда я буду готов, я об этом скажу", - сообщил Досаев.

Напомним, ранее стала известна зарплата акима Семея, она оставила 600 тысяч тенге, аким Мангистауской области называл доход в 1,9 млн тенге, чуть меньше оклад акима ЗКО - 1,8 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977377-akim-almaty-erbolat-dosaev-nazval-razmer-svoey-zarplaty/